¿La marcha 11-11-11 es a favor del NAIM o en contra de la consulta? Esto dicen sus organizadores

El próximo domingo se llevará a cabo la marcha “11-11-11 No más consultas a modo” convocada por al menos 11 organizaciones civiles que se dicen en contra de la consulta mediante la cual el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, decidió cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto de Texcoco en cuanto asuma el cargo.

La marcha se llevará a cabo el próximo domingo 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Partirá del Ángel de la Independencia y culminará en el Zócalo capitalino.

Las organizaciones que apoyan o participarán en la marcha son:

Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace; Cadena Ciudadana A.C; Ciudadanos por México; Coordinadora Ciudadana, agrupación política nacional registrada ante el INE; Fundación Tomás Moro; In-Justicia; Movimiento Pro Vecino; la red de Abogados por la Justicia; Salvemos las dos vidas; Asume A.C, y Táctica Social A.C.

Los organizadores esperan la asistencia de al menos 10 mil personas en la marcha toda vez que la invitación se difundió hace unos días y ha sido ampliamente compartido en redes sociales.

Hasta el momento la invitación en Facebook tiene la confirmación de 11 mil personas que asistirán y otras 32 mil interesadas.

¿Cuál es el objetivo de la marcha?

Esta movilización fue llamada inicialmente “Marcha a favor del NAIM” y se ganó el calificativo en redes sociales de “marcha fifí” que consideraban que el movimiento surgía de intereses personales para favorecer a los empresarios e inversionistas del proyecto de Texcoco.

Sus organizadores aseguran que su intención es manifestarse en contra de la forma “antidemocrática” utilizada por el presidente electo para tomar la decisión de cancelar la obra.

En entrevista para Animal Político, Laura Herrejón, presidenta de la organización Movimiento Pro Vecino e iniciadora del movimiento 11-11-11, explica que cierto sector de la población ha desvirtuado la verdadera intención de la marcha.

“Nuestra manifestación no va para nada a favor del NAIM, ese tiene que ser defendido por especialistas y técnicos, nuestro asunto va más de fondo y es porque la consulta que realizaron López Obrador y Morena fue una burla para los mexicanos y para la democracia. Ellos hicieron las preguntas, las boletas y su personal contó los resultados. Llevaron los resultados a donde les convenía”, comenta Laura.

Aunque se considera inexperta en el tema aeronáutico para comparar ambos proyectos (Texcoco y Santa Lucía), desde su punto de vista, la construcción del NAIM era la mejor opción económica a futuro para los mexicanos y el país, a diferencia de Santa Lucía, cuyo proyecto aún no esta claro “y por ello creemos que no va a funcionar”.

Laura califica de preocupante la manera en la que se tomó la decisión de cancelar el NAIM siendo esa la razón principal para convocar a la marcha.

“El quedarnos callados ante una encuesta hecha a modo y mandar al diablo a las instituciones es inaceptable y peligroso. Queremos demostrar que estamos en desacuerdo con esta forma de gobernar y tomar decisiones pues se trata de una violación a la democracia”, añade.

Sobre las declaraciones de López Obrador de modificar la ley para hacer uso de las consultas en un futuro, Laura considera que sería un gran error pues “lo que intentan hacer no es democracia sino cambiar las leyes a su modo para favorecer su acciones”.

La presidenta de movimiento Pro Vecino argumenta que el presidente electo, con los 30 millones de votos que consiguió, tenía el respaldo suficiente para tomar la decisión de cancelar el NAIM sin necesidad de hacer una consulta ciudadana en la que pudieron participar todas las personas aunque no fueran especialistas en el tema.

“En lugar de decir fue promesa de campaña, lo cancelo y asumo los riesgos, involucró al pueblo para blindarse de posibles denuncias. La forma de manipulación que enfrentamos es preocupante; queremos avances y no retrocesos, y este cambio no precisamente está siendo para mejorar”, agrega Laura.

Por su parte, Raúl Vázquez, presidente de Coordinación Ciudadana, otra de las organizaciones que participarán en la marcha, coincide en que la consulta, lejos de ser un proceso transparente, fue algo “totalmente antidemocrático” cuyo resultado no es creíble.

“Nunca supimos como fue el manejo de las boletas ni el proceso de conteo. Nos merecemos cosas hechas con respeto a la ley y transparentes, estamos a favor de la participación ciudadana, pero no así, porque ahora resulta que la única verdad es la que ellos dicen y no se puede cuestionar”.

“No es una marcha fifí”

Ambos organizadores lamentan que usuarios de redes sociales etiqueten el movimiento con un calificativo frecuentemente utilizado por el presidente electo.

“Nosotros no peleamos por los empresarios o por intereses personales, sino por la democracia hecha a modo de una persona, y ahora resulta que somos “fifís”, por ir en contra de ciertos modos. No lo somos, aquí cabemos todos, es una marcha para todos ciudadanos e incluso políticos. La marcha es por México y no solo por un grupo”, comenta Laura.

Consideran lamentable que López Obrador utilice el término “fifí” para el sector que lo critica porque “propicia la polarización, el enojo y el encono entre la población”.