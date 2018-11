Migrantes intentan cruzar valla fronteriza; EU lanza gases lacrimógenos para contenerlos

Migrantes centroamericanos rompieron este domingo cercos de la Policía Federal y policías estatales en Tijuana, Baja California, y un grupo llegó hasta la valla metálica en la frontera, custodiada por elementos de la patrulla fronteriza e incluso militares de Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia AFP, ante estos intentos de cruzar la frontera se registró el caso de guardias estadounidenses que lanzaron gases lacrimógenos a los migrantes en territorio mexicano, para contenerlos. Además, helicópteros de ese país sobrevolaron la zona.

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, justificó la reacción estadoundiense y acusó que miembros de la caravana migrante intentaron agredir a agentes fronterizos.

“Trataron de traspasar la infraestructura de la barda en la frontera e intentaron hacerle daño a personal de CBP lanzándoles proyectiles”, señaló Nielsen.

“El DHS no tolerará este tipo de ilegalidad y no dudará en cerrar puertos de entrada por razones de seguridad pública. Perseguiremos judicialmente con todo el peso de la ley a cualquier que destruya propiedad federal, ponga en peligro a nuestros operadores y viole nuestra soberanía”, agregó respecto al cierre este domingo de la garita de San Ysidro.

An Honduran friend sent me this, she filmed it aprox 2 hours ago at #Tijuana -S.Diego border. Tear gas hurted and scared people, esp. kids. pic.twitter.com/zPBWPTTsmm — Caterina Morbiato (@catmorbiato) November 25, 2018

Imágenes de televisoras permitieron observar cómo algunos de los migrantes llegaron a la zona de la valla metálica, en la zona de la garita El Chaparral, y la escalaron para quedarse en la parte superior de ella, observando desde ahí ya el territorio estadounidense de San Diego, aunque del otro lado ya había elementos de seguridad.

La cadena Milenio TV mostró a distintos grupos avanzando por calles de Tijuana, en su intento por cruzar hacia Estados Unidos, incluso rompiendo algunas rejas, aunque con dudas respecto a cuál era la ruta correcta para llegar a territorio estadounidense.

“Miedo sí tenemos, pero vinimos pacíficamente”, dijo uno de los migrantes entrevistados Milenio Televisión. Otro migrante dijo que su objetivo de avanzar hacia la frontera es que Donald Trump los mire, y se dé cuenta de que son personas que necesitan ayuda, para mejorar su situación.

“Cuando nos echaron los gases químicos nos asustamos mucho, pensamos que nos iban a disparar y por eso nos alejamos del muro”, dijo Flor Jiménez, hondureña de 32 años, mientras empujaba una carriola.

“Nos habían dicho que si cruzábamos ya nos iban a dar asilo, porque estábamos en Estados Unidos, pero ahora parece que nos querían matar y nos dio mucho miedo”, añadió esta mujer que viaja con su esposo, su hermana y su hija pequeña.

Ilhan Omar, mujer musulmana quien se convirtió en la primera mujer refugiada y de origen Somalí, criticó la reacción del gobierno de Donald Trump ante la caravana migrante, y expresó que buscar asilo es legal, por lo que debe detenerse el “espectáculo infernal” y el abuso de poder.

Trump, this is a wicked performance and a rating booster. Stop this hellish show and abuse of power. This is life and death for asylum seekers! This can’t persist. Seeking. Asylum. Is. Legal. — Ilhan Omar (@IlhanMN) November 26, 2018

Ante los hechos en la frontera, CBP San Diego (Patrulla Fronteriza) informó que fue cerrado el cruce de peatones y vehículos, de forma provisional, por la garita de San Ysidro. Hasta las 14:00 horas, las operaciones no se habían reiniciado, ante la posibilidad de que otros grupos trataran de cruzar, por lo que se recomendó a la gente usar los pasos de Otay Mesa y Tecate.

Operations at San Ysidro are still suspended. Please use the Otay Mesa or Tecate port of entry to cross. Details: https://t.co/C2r95TeVlu — CBP San Diego (@CBPSanDiego) November 25, 2018

La garita de San Ysidro ya cerró totalmente el cruce hacia Estados Unidos, autoridades advierten y piden a los automovilistas y peatones que se regresen. #Tijuana #CaravanaMigrante pic.twitter.com/wOJiy9sOTG — Manuel Ayala (@ManuelNoctis) November 25, 2018

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dijo que algunos “provocadores” rompieron los cercos policiales, y con su decisión pusieron en riesgo a mujeres y niños, que forman parte de la caravana de migrantes centroamericanos.

“Se logró contener y no tenemos víctimas que lamentar”, dijo el secretario.

En entrevista con Milenio TV, insistió en que las autoridades mexicanas identificaron a algunos “agitadores” que incitaron a los migrantes a que cruzaran en diversos puntos de Tijuana. Éstos, aseguró, serán deportados inmediatamente.

Navarrete Prida señaló que los migrantes intentaron cruzar por varios puntos: primero por el carril de contraflujo del paso vehicular de la garita de San Ysidro; después por el canal para llegar al recinto aduanal, y luego se dirigieron -por calles de Tijuana – hacia la valla fronteriza, la cual intentaron saltar.

Añadió que el gobierno mexicano reforzará la seguridad en la frontera con Estados Unidos, pero descartó el despliegue de militares.

El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, dijo que por estos hechos la policía municipal ya había realizado detenciones, aunque no precisó la cifra de personas retenidas. Según AFP, fueron 24 hondureños y 15 mexicanos.

“Esperemos que el #INAMI se active y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos deje hacer nuestro trabajo”, publicó Gastélum, pidiendo que ocurran las deportaciones, como lo señaló el secretario de Gobernación

“No permitiré que nuestra relación binacional sea fracturada por el mal hacer de la caravana migrante. Están haciendo las cosas fuera de ley!! Somos afectados en el cruce fronterizo. Muchos # Tijuanenses!! trabajan, estudian y visitan Estados Unidos en sana paz!!!”, agregó.

Policía Municipal de Tijuana, asegura responsables de estos actos. El #GobFed a través de Secretario @navarreteprida lo manifestó @mileniotv: “Los responsables de violar la ley por parte de la #CaravanaMigrante, serán deportados”. pic.twitter.com/UL2Oa4LapY — Juan Manuel Gastélum (@ALCDETI) 25 de noviembre de 2018

En un momento, se observó cómo policías federales perseguían corriendo a migrantes, para impedir que otro grupo cruzara y pudiera llegar a la valla metálica de la frontera.

“¿Ya estamos en Estados Unidos?”, preguntaron con desesperación migrantes mientras esperaban cruzar la doble valla fronteriza que separa la ciudad mexicana de Tijuana de la estadounidense San Diego.

AFP, en su reporte, señaló que un grupo numeroso consiguió cruzar hasta un primero muro metálico y trataron de cruzar el segundo, cubierto con púas, para lanzarse a Estados Unidos, donde agentes de la patrulla fronteriza se movilizaban.

Según AFP, guardias estadounidenses empezaron a lanzar gases lacrimógenos a los migrantes que trataban de ingresar a Estados Unidos. La multitud trataba de protegerse de los gases cubriéndose el rostro.

Los migrantes gritaron que sólo querían pasar para tener una mejor vida y trabajar.

Unos 1,000 migrantes centroamericanos, que acumulan ya casi una semana en Tijuana, se dirigieron este domingo hacia un puente fronterizo para exigir a Estados Unidos que los reciba y hacer su solicitud de refugio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que las autoridades de México serían muy inteligentes si detenían a la caravana de migrantes centroamericanos, antes de que llegaran a la frontera sur de Estados Unidos.

Con información de AFP y Notimex