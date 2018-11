Arribo de migrantes a Tijuana provoca tensión; alcalde dice que son agresivos y que no los quiere

La llegada de los primeros contingentes de la caravana migrante a Tijuana ha generado tensión entre algunos ciudadanos de esa ciudad, principalmente por el tiempo en que se quedarán.

Un grupo de pobladores de Playas de Tijuana se enfrentaron a algunos migrantes centroamericanos para exigirles que se retiren bajo el argumento de que “representan un riesgo para la comunidad”.

A pesar de la presencia policial, habitantes del barrio Playas de Tijuana lanzaron piedras contra los migrantes en el Parque de La Amistad, situado a un costado del mar y del muro fronterizo.

Algunos manifestantes señalaron que la presencia de los migrantes en la vía pública representa un riesgo a la seguridad e incluso sanitario pues acusaron que hacen sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

En algunos videos difundidos en redes sociales se observa a los vecinos tijuanenses cantando el himno nacional para posteriormente arremeter en contra de los centroamericanos al grito de “Fuera hondureño, aquí no te queremos” y “México, México”.

En redes sociales se publicó una convocatoria para marchar en Tijuana este domingo 18 de noviembre en contra de la caravana migrante y exigir al gobierno les pida que comprueben su legalidad para poder quedarse en el país o deportarlos.

De acuerdo con el diario Reforma, cinco migrantes fueron detenidos en dos distintos hechos y entregados al Instituto Nacional de Migración (INM), informó el director de Policía local, Mario Martínez.

Un guatemalteco y un hondureño fueron detenidos por alterar el orden en Playas de Tijuana, previo a la confrontación con vecinos de la zona. Los otros tres centroamericanos fueron detenidos en un albergue por fumar mariguana.

En tanto, Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana, Baja California, dijo que realizará una consulta ciudadana para saber si los habitantes quieren seguir recibiendo a los migrantes.

En caso contrario, dijo, “veremos cómo solventamos para sacar a los que ya están y pondremos retenes en Tecate para que ya no entren”.

Gastélum aseguró que entre los migrantes hay “mariguanos” y personas violentas que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes, por lo que nos los quieren en la ciudad fronteriza.

“Queremos que se les aplique el 33 constitucional, Tijuana es una ciudad de migrantes, pero no los queremos de esta manera, fue distinto con los haitianos, ellos llevaban papeles, estaban en orden, no era una horda, perdóname la expresión y Derechos Humanos se me va a echar encima, per los derechos humanos son para los humanos derechos”, declaró en entrevista en Milenio Televisión.

“Estas personas llegan en un plan agresivo, grosero, con cánticos, retando a la autoridad, haciendo lo que no estamos acostumbrados a hacer en Tijuana, que sepa todo México que ya estuvo bueno, ¿qué es eso de permitir que crucen la frontera sin ningún freno?”, señaló.

Unos 1,700 migrantes centroamericanos llegaron este jueves en caravana a Tijuana. Para cuando caiga la noche, habrá al menos 2,000 migrantes en Tijuana de los más de 6,000 que integran la caravana, informó el ayuntamiento de Tijuana a la AFP.

