Peña presume que cumplió 97% de sus promesas y deja a México mejor que hace 6 años

A nueve días de que concluya su administración, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que entrega un México mejor que el de hace seis años, con mejor infraestructura, más progreso y condiciones de mayor bienestar.

“Esta ha sido la contribución de un gobierno para lograr que nuestro país avanzara, creciera y generara condiciones de inclusión, de oportunidad y de bienestar para la sociedad mexicana”, dijo el mandatario, al tiempo que reconoció que “en algunas asignaturas no logramos todo lo que hubiésemos querido”.

Durante el evento “Compromisos Cumplidos. Pruebas Operativas Totales del Tren Ligero de la Línea 3”, aseveró que al final de su administración cumplió con 97% de los compromisos asumidos al inicio de su campaña, y que “México avanzó, México creció y es un México más moderno al de hace seis años”.

Al hacer un recuento de las principales acciones de gobierno y acompañado por la mayoría de los integrantes de su gabinete, Peña Nieto dijo que se trata de “un balance objetivo, verificable de lo que comprometimos, asumimos y hoy a estas alturas, a nueve días de que concluya la gestión estamos dejando concluido”.

Luego de un recorrido por la Línea 3 del Tren Ligero, que entró en etapa de prueba, explicó que los compromisos no concretados se debieron a restricciones en el gasto público, por cuestiones técnicas o para cuidar la estabilidad macroeconómica.

“No se trataba de llegar a cumplir por cumplir, sino de cumplir para servir, y nunca poner en riesgo la estabilidad económica que hemos cuidado de manera celosa para nuestro país”, enfatizó.

Peña Nieto subrayó que el cuidado celoso de la estabilidad económica está en el respeto a las instituciones, en el manejo sano de las finanzas públicas y en el actuar con prudencia y responsabilidad, “lo que nos llevó tres años seguidos a hacer importantes ajustes por montos superiores de 300 mil millones de pesos”.

El jefe del Ejecutivo federal dijo que no se realizaron obras “en el afán egoísta de cumplir” y con ello poner en riesgo la estabilidad económica. “Hemos cumplido cuidando la estabilidad económica, cuidando la confianza que México proyecta ante el mundo”, y en este contexto, destacó los más de cuatro millones de empleos generados en seis años y la inversión extranjera directa por 200 mil millones de dólares.

Recordó que la mayoría de las obras públicas comprometidas están en el rubro de las comunicaciones, “quizá el sector con más compromisos asumidos”, así como que en el sector salud, donde se cumplió con todos ellos.

El presidente Peña Nieto aclaró, sin embargo, que “lo realizado y lo logrado no es mérito personal, sino el trabajo comprometido, patriótico y responsable de cada uno de los integrantes del gabinete del gobierno de la República que encabezaron equipos de servidores públicos para cumplir con la misión encomendada”.

“Como titular del Ejecutivo federal, hoy y siempre tendré testimonio de gratitud personal e institucional por su valor, su coraje, su compromiso con México, con su responsabilidad y sobre todo por saberse responsables de servirle a México y hacer programas y obras que estén al servicio de la gente”, indicó.

“Muchas de las veces he acompañado a quienes hoy están enfrente de estas dependencias o a quienes han estado en el pasado cuando hemos tenido que afrontar algún desafío, algún reto o algún cuestionamiento. Los he acompañado con absoluta convicción porque no se puede dejar solos a quienes con entrega y con lealtad se entregan a la tarea de servirle a México”, expresó.

El mandatario hizo una mención especial de las Fuerzas Armadas, encabezadas por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, por acompañar a su gobierno “no sólo en el combate a la inseguridad, sino por acompañarme cuando hemos tenido que afrontar desastres naturales y hemos brindado atención a la población civil afectada”.

Además de los mandos castrenses, estuvieron presentes en el acto los secretarios de Hacienda, José Antonio González Anaya; de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga; de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; de Salud, José Narro Robles.

Así como los titulares de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano Alamán; de Educación, Otto Granados Roldán; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, y de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero.