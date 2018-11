Un grupo protesta contra migrantes en Tijuana; se enfrentan con policías al tratar de avanzar hacia un albergue

Pese a los llamados de organismos como la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, para detener las expresiones de xenofobia y los prejuicios en contra de los migrantes centroamericanos, un grupo de personas se manifestó este domingo en Tijuana, Baja California, con gritos como “no a la invasión” y “primero México”.

En la zona de la glorieta del Monumento a Cuauhtémoc, las personas también lanzaron expresiones como “primero nuestros pobres”, “basta de migración descontrolada”, “migrantes sí, invasores no”, y “delinques una vez, te aplico el 33”.

Desde el Monumento a Cuauhtémoc, este grupo de protesta avanzó por calles de Tijuana, ondeando banderas de México, y se encaminó a la Zona Norte, donde hay un albergue temporal para los migrantes centroamericanos.

Ahí se encontraron con la policía municipal, que les impidió el paso, de acuerdo con imágenes mostradas por zetatijuana.com. Entonces algunos hombres comenzaron a insultar a policías, y en algunos momentos a empujarlos y golpearlos, para que los dejaran avanzar, hacia donde están los migrantes.

Hasta las 15:30 horas de este domingo, no habían logrado superar la valla policial.

The protesters have almost reached the shelter where some 2,400 Central American migrants are staying. Police in helmets and riot shields are trying to prevent the protesters from advancing. The group is waving flags + using blow horns. @MyDesert @USATODAY photo via a colleague pic.twitter.com/iuYu27YaPS

— Rebecca Plevin (@rebeccaplevin) November 18, 2018