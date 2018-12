En los primeros 180 días de gobierno se verán resultados en seguridad, promete Durazo

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá dar los primeros resultados positivos en seguridad en los primeros 180 días de su administración, y este se tiene que notar como un punto de inflexión en los indicadores, aseguró Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad.

“Ya se ha derramado demasiada sangre combatiendo al narco en su capacidad operativa; nosotros concentraremos los esfuerzos en el dinero”, señaló.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad, las preocupaciones por una “supuesta militarización” en el país es resultado de “lo que se hizo antes”, pero no se justifica, porque en este gobierno no son iguales y no buscan legitimidad.

“No somos iguales. No nos comparen con aquellos que para llegar al poder requirieron de iniciativas espectaculares para alcanzar la legitimidad que les negaron las urnas: al presidente López Obrador lo respaldan y comprometen 30 millones de votos”, dijo.

López Obrador se reunió este lunes con elementos de la Policía Federal, el Ejército y delegados federales y coordinadores de seguridad de todas las regiones del país, con el objetivo de poner orden en todos los cuerpos de seguridad del país para que actúen de manera coordinada y bajo un mando único.

Por su parte, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, indicó que la dependencia a su cargo atiende la convocatoria del presidente para lograr una mejor coordinación en materia de seguridad, y señaló que aunque han avanzado en el respeto de los derechos humanos, continuarán capacitando a su personal en el uso de la fuerza.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que nunca más debe repetirse “el error de no respetar los derechos humanos en el combate al delito”, y que por ello el presidente ha propuesto una reforma constitucional “para darle una base sólida a la Guardia Nacional”, que tiene la orden de trabajar apegados a lo que indica la ley.

En el Encuentro, el presidente López Obrador dijo que este año el presupuesto va a considerar recursos suficientes, “como nunca, para el bienestar del pueblo”, pero hace falta una política contra la inseguridad.

“Lo principal es crear oportunidades de desarrollo y empleo y combatir la monstruosa desigualdad social. Debemos sacar a los jóvenes del camino de las conductas antisociales”, aseveró.

El presidente aseguró que las estrategias pasadas no han funcionado, pero ahora será distinto porque habrá coordinación.

Criticó que en el pasado, la estrategia se enfocó en que los militaras participaran en operativos para dar golpes “espectaculares y propagandísticos”, pero no atendió la seguridad de los ciudadanos.

También detalló que para 2019, la Guardia Nacional, que será creada si el Congreso reforma la Constitución, contará con 20 mil elementos para 2019 y con 50 mil para 2021.

“Está muy claro, en los estados habrá un mando operativo que caerá en un militar y un enlace técnico que dependerá de la Secretaría de Seguridad”, dijo.

Finalmente, el presidente afirmó que ya no habrá corrupción ni impunidad, porque se terminará el contubernio con la delincuencia.

Con información de Itxaro Arteta.