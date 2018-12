Aguascalientes aprueba reforma que considera como primera infancia desde la gestación hasta los 8 años

El Congreso de Aguascalientes aprobó ayer modificaciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado para que se reconozca el concepto de primera infancia como la etapa que inicia desde la gestación y se prolonga hasta los ochos años de edad. La iniciativa de modificación la presentó la diputada Paloma Amézquita Carreón, integrante del grupo parlamentario mixto del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Encuentro Social (PES).

Colectivos feministas han calificado la aprobación de esta iniciativa como un paso más para impedir la legalización del aborto en el estado al reconocer la etapa de primera infancia desde la gestación y dotar así al feto de personalidad jurídica. “Es un antecedente, a partir del que ya pueden decir: el feto está en la primera infancia y le corresponden derechos. Es la ruta para lo otro”, señala Sofía Regalado, integrante de Morras Help Morras de Aguascalientes.

Las activistas esperaban que este jueves se votara en el pleno no ésta sino otra iniciativa, la que reforma los artículos 2 y 4 de la Constitución de Aguascalientes para proteger la vida desde el momento de la fecundación, y que ya se aprobó, en una discusión a puerta cerrada, en las comisiones unidas de la Familia y Derechos de la Niñez y la de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Ahora le correspondería votarla al pleno. “Creemos que eso sucederá antes de que termine 2018, el PAN tiene prisa por aprobar este tipo de reformas, hay iniciativas, como ésta de la primera infancia, que han pasado a dictamen de madrugada”, dice Regalado.

A primera hora de la mañana de ayer, colectivos en pro de los derchos humanos, grupos feministas y activistas lgbt+ se dieron cita en las instalaciones del congreso para exigir a los diputados no aprobar lo que se conoce como “Ley de protección de la vida desde su concepción”. Los colectivos denunciaron en redes sociales que la diputada Amézquita Carreón llegó a la sesión con un pañuelo color azul celeste amarrado en la muñeca, prenda que utilizan los grupos anti aborto.

Sin embargo, durante la sesión, los legisladores no discutieron la iniciativa para proteger la vida desde la concepción, sino ésta otra, para reconocer la primera infancia desde la gestación. “Lo están haciendo todo muy raro y a vapor. Las sesiones en el Congreso son los jueves y ahora llamaron a sesión para el próximo lunes, no sabemos si para ganar tiempo, para confundirnos o para qué”, señala la activista de Morras Help Morras.

En Aguascalientes, el PAN, partido que ha impulsado estas reformas, tiene mayoría en el Congreso, con 13 diputados de 27. Pero para aprobar la iniciativa que protege la vida desde la concepción se requieren 18 votos a favor, que podrían venir de Encuentro Social, Nueva Alianza y el Partido Verde. La fracción de Morena ya ha declarado que votará en contra.

Frente a la avanzada de los grupos catalogados como de derecha, el colectivo Morras Help Morras de Aguascalientes invitó a las mujeres, a través de un comunicado, a buscar ayuda en caso de necesitar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y les recordó que las ampara la Norma Oficial Mexicana NOM 046 que es de carácter federal y está por encima de la Constitución local.

De acuerdo a esta norma existen varias causales por las que se puede solicitar la ILE, entre ellas la violación. En el caso de menores de edad víctimas de agresión sexual, pueden acudir a solicitar el procedimiento sin necesidad de poner una denuncia y si son mayores de 12 años no requieren del consentimiento de sus padres o tutores. Basta con su palabra de buena fe respecto al delito del que fuero víctimas para que las autoridades les hagan válido su derecho a interrumpir el embarazo.

Con la modificación a la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes, Aguascalientes va en la ruta de convertirse en el estado número 20 que reforma sus leyes para dotar de personalidad jurídica al feto. El 28 de septiembre pasado Sinaloa reformó su Constitución para proteger la vida desde el momento de la concepción, y ya se han registrados casos en los que las autoridades le han negado el derecho a la ILE a víctimas de violación, pretextando la reforma constitucional en la entidad.

Hasta el momento, 19 estados han reformado su ley para proteger la vida desde el momento de la concepción: Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Baja California y Sinaloa.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.