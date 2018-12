Comparten imágenes de celebridades con mensajes falsos y alterando su identidad

Usuarios de Facebook han compartido imágenes reales de celebridades pero con información falsa sobre su identidad o atribuyéndoles hechos falsos.

A pesar de que la mayoría de las publicaciones son escritas en un tono satírico, algunos usuarios las consideran reales e incluso incitan discurso de odio contra migrantes o extranjeros.

No son ladrones colombianos: son integrantes de ‘Las Voces de la Banda’

Un usuario compartió el 7 de noviembre, la foto de cuatro hombres con la leyenda: “Amigos, mucho cuidado con estas ratas. Se hacen pasar por empresarios de bienes raíces y piden información personal, te ofrecen casas y departamentos a muy bajo costo pero después te citan en algún lugar mientras los otros vacían tu casa. Son colombianos”. La publicación fue compartida 196 mil veces.

Sin embargo, los hombres no son colombianos ni se hacen pasar por agentes inmobiliarios. Se trata de Jorge Medina, Luis Antonio López ‘El Mimoso’, Germán Montero y Claudio Alcaraz, exvocalistas de bandas de regional mexicano como La Arrolladora Banda El Limón, El Recodo y La Adictiva San José de Mesillas, quienes se reunieron para crear un proyecto llamado “Las voces de la banda”.

El 7 de noviembre los cantantes ofrecieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México para anunciar el comienzo de su gira por México y Estados Unidos. Ese día, el cantante publicó en su cuenta de Instragram una selfie que fue retomada por un usuario y compartida con contenido falso.

El Mijis no es un Mara ni es parte de la caravana migrante

“El Carrizales” no es líder del grupo criminal “Maras Salvatrucha”, no es parte de la caravana migrante, ni es el más buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) como se describe en la foto publicada por la página Semanario Séptimo Día en noviembre de 2018 y que ha sido compartida 14 mil veces.

El hombre que aparece en la publicación es Pedro César Carrizales Barrera, diputado local de San Luis Potosí por el Partido del Trabajo (PT). La foto fue retomada de una nota publicada por BBC Mundo en donde relata la vida del político.

Carrizales Barrera, conocido como “El Mijis” fue miembro de pandillas durante su juventud. En 2002 creó el Movimiento Popular Juvenil en San Luis Potosí con el fin de promover programas sociales y empleo a jóvenes involucrados en pandillas criminales. También ha participado en treguas entre pandillas para reducir el nivel de violencia en la entidad.

El diputado sostuvo que ha sido sujeto de discriminación por su apariencia y por haber formado parte de grupos pandilleros en su juventud.

“Están circulando en Internet unas fotos mías donde tratan hacerme ver como un ciudadano malo, todo por mi forma de vestir o mis tatuajes, pues me gustaría platicarles que he pasado por muchas cosas tuve una infancia y juventud difícil que gracias a Dios salí adelante con ayuda de mis familiares y buenos amigos. Y si llegué hasta aquí es por que me cansé de ver como por ser un chico banda y la ciudadanía discrimina a estos jóvenes”, compartió en su cuenta personal de Facebook.

Damian Alcázar y Jorge Zárate no son narcotraficantes

Los narcotraficantes “El Benny” y “Huasteco” no asistieron a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como sostiene una publicación de Facebook compartida el 2 de diciembre, un día después de dicho acto. Esta información falsa ha alcanzado en total 63.8 mil interacciones.

En realidad, quienes aparecen en la foto son los actores mexicanos Damián Alcázar y Jorge Zárate. Ambos personificaron el papel de narcotraficantes del cártel “Los Reyes” al que hace referencia la publicación en la película “El infierno” estrenada en 2010.

La publicación, en tono de sátira causó la indignación de algunos usuarios que comentaron que la presencia de narcotraficantes a una toma de gobierno es un mal indicio de lo que ocurriría en el sexenio.

El tío del Príncipe del Rap no es Magistrado de la Corte

En una publicación falsa de Facebook se dice que Felipe Banks es un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que percibe un suelo de 578,000 pesos al mes y cuenta con 14 miembros de su familia registrados en la nómina.

La imagen fue publicada el 12 de diciembre por la página de sátira Las aventuras de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, días después fue retomada por un usuario de Facebook y compartida 28 mil veces en total. Los usuarios han utilizado la publicación para quejarse de los altos salarios de los ministros.

Phillip Banks o Felipe Banks no es un ministro de la Corte, sino un personaje interpretado por el actor estadounidense James Avery en la serie televisiva grabada en los años 90, El Príncipe del Rap. En la serie, Avery personificaba al tío del protagonista, Will Smith.

La imágen surgió dos días después de la controversia surgida entre los ministros de la Suprema Corte y el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 10 de diciembre, los ministros negaron percibir un salario mensual de 600 mil pesos, como afirmó López Obrador. Sin embargo,diversos medios publicaron que tomando en cuenta las prestaciones, su salario es de 578,186 pesos al mes.

Skyler White de Breaking Bad tampoco es hermana de Donald Trump

De acuerdo con una publicación en Facebook, Brittany Trump, es hermana del presidente estadounidense Donald Trump y accionista de Coca-Cola México quien ha financiado la caravana de migrantes centroamericanos a México. La publicación que circula desde el 23 de noviembre y ha sido compartida 77 mil veces.

Sin embargo, esta información es falsa. La mujer de la foto es la actriz Anna Gun, quien interpretó el papel de Skyler White, esposa del químico y narcotraficante Walter White en la serie de Netflix Breaking Bad.

Además, Donald Trump no tiene una hermana llamada Britanny. El mandatario estadounidense cuenta con dos hermanos y dos hermanas, cuyos nombres son Maryanne y Elizabeth.

A pesar de las faltas de ortografía en el mensaje, muchas personas creyeron la noticia falsa. “Si su hermano Trump no quiere a los mexicanos en su país por qué nosotros hemos de tolerar que ella esté en el nuestro. Hay que deportarla y no permitirle que vuelva a entrar nunca”, comentó un usuario que recibió 705 reacciones.

#LadyGaga

Una publicación que fue compartida 140 mil veces desde octubre de este año, acusa a una mujer de pasarse un semáforo en el tráfico y amenazar al peatón de golpearlo por exhibirla en una fotografía. En realidad, la mujer en la foto es la cantante de pop estadounidense Lady Gaga. La foto publicada por el usuario circula en redes sociales desde abril de 2017.

La publicación, escrita en tono humorístico hace referencia al fenómenos surgido en 2011 en el cual los ciudadanos exhiben en redes sociales actitudes prepotentes de personas que presumen de un privilegio. Las personas exhibidas son llamadas #Lady o #Lord.

Algunos usuarios consideraron la publicación real y criticaron la actitud que supuestamente tuvo la mujer mientras manejaba.