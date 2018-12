Der Spiegel: el escándalo del periodista estrella que se inventaba reportajes en la prestigiosa revista alemana

Claas Relotius, un periodista alemán de 33 años, era hasta hoy un modelo que muchos querrían seguir.

Der Spiegel, la prestigiosa revista de periodismo investigativo de ese país para la cual trabajaba Relotius, se refiere a él con elogios que cualquier joven reportero quisiera recibir.

La publicación lo llamó “uno de los escritores más llamativos de Spiegel“, “un ídolo periodístico de su generación”, “uno de los periodistas más exitosos de estos años”.

El joven periodista ganó cuatro premios alemanes de periodismo, un premio de la prensa europea, la cadena CNN lo nombró “Periodista del año” y la revista Forbes lo incluyó en la lista de las 30 personas menores de 30 años más influyentes de los medios en Europa.

Relotius parecía estar viviendo un cuento de hadas, pero precisamente esa fue su desgracia.

Este miércoles Der Spiegel anunció que despidió a Relotius tras descubrir que el periodista mintió en al menos 14 de sus reportajes.

#Germany #Lügenpresse #fakenews #fraud

Der SPIEGEL admits star reporter falsified stories 'on a grand scale'

Claas #Relotius, the winner of the German Reporter Award 2018, admitted to cheating and resigned. https://t.co/wzjTwHVmIc pic.twitter.com/lYN8JGgdAj

— News Zapper (@NewsZapper) December 19, 2018