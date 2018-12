El consejo que promociona el turismo en México desaparecerá; esos recursos irán al Tren Maya

La desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) es un hecho, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que los recursos que se daban al organismo no se otorgaban con transparencia y se usaban de manera discrecional.

Informó que la Secretaría de Turismo será una de las dependencias a las que se les aumentará el presupuesto en 2019, y los fondos del CPTM, el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, se destinarán al Tren Maya.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, dijo que de acuerdo con los términos de ley, en la próxima Junta de Gobierno se dará a conocer la desaparición del CPTM y a partir de ese momento se iniciará el proceso que marque la Secretaría de Hacienda en la liquidación conforme a derecho.

En su primera conferencia de prensa sostuvo que ha iniciado el proceso de liquidación del consejo como parte del programa de austeridad del gobierno federal.

“Vamos a ser un Estado no obeso, más productivo. Vamos a dar resultados con dos subsecretarías, no con tres, no sobre el número de turistas, sino de la mayor derrama económica”, indicó Torruco.

Los ingresos del CPTM provienen del Derecho de No Residente, una tarifa que se cobra a los visitantes internacionales en el precio del boleto de avión.

El año pasado, el turismo extranjero aportó 5 mil millones de pesos por este impuesto, según cifras oficiales del gobierno, concepto que ahora dejará de emplearse en campañas de promoción de México en el exterior para destinarse al Tren Maya.