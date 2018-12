Empresas se asocian para crear Cámara industrial del cannabis y garantizar abasto de productos

Empresas productoras y comercializadoras de medicamentos, cosméticos y alimentos, entre otros productos derivados de la mariguana, formarán una Cámara de la Industria del Cannabis en México, con el fin de garantizar el libre ingreso de estos artículos al país.

La Cámara quedará integrada por la firmas Hempmeds, Farmacias Magistrales, CBD Life, Be Hemp y Dr. Brooners.

Indicaron que el oficio emitido por la Secretaría de Economía sobre los aranceles de importación de cannabis en nada afecta a sus productos, porque los inversionistas y la población pueden estar tranquilos de que la importación continuará fluyendo.

En conferencia de prensa, Raúl Elizondo, director de Hempsmeds para México y América Latina, destacó que “el alcance del oficio no es aplicable a nuestros productos”.

Mencionó que los futuros inversionistas y los familiares de los pacientes son quienes expresaron alguna preocupación, debido a que las grabaciones arancelarias hablan de cannabis, pero no son aplicables al cannabidiol y cáñamo que se utiliza en estos productos.

Mientras que, Janko Ruiz de Chávez, de CBD Life, dijo que se creó confusión, pero los productores se mantendrán unidos para informar a la población.

César Vargas, de Farmacias Magistrales, subrayó que los productos con cannabidiol y menos de un por ciento de THC no desplazarán los fármacos alópatas tradicionales, ya que serán un complemento.

Los medicamentos con cannabidiol son útiles para el tratamiento del dolor e inflamación en pacientes con cáncer, esclerosis múltiple, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y otras enfermedades.

Señalaron que en las últimas semanas de diciembre empezarán a comercializar los primeros productos con cannabis, luego de que la Cofepris autorizó la venta de 50 artículos.

Cabe destacar que las mercancías autorizadas por la autoridad regulatoria no son psicotrópicos en su mayoría, por lo que no representan un riesgo para la salud, ya que no tienen una concentración superior al 1.0 por ciento de Tetrahidrocannabinol (THC).

México, gran productor de cannabidiol

Los empresarios señalaron que por las condiciones climáticas, el país puede convertirse en uno de los principales proveedores de cannabidiol (CBD) en el mundo. Ésta es la materia prima que se utiliza para la elaboración de suplementos y medicamentos para el tratamiento de diversos padecimientos.

De acuerdo con el director general de la empresa BeHemp, Jorge Treviño, si bien en el país la venta de productos a base de cannabis se trata de un mercado “virgen”, se estima que en Canadá su valor sea de ocho mil millones de dólares.

En conferencia de prensa explicó que la industria canadiense sólo puede generar una cosecha al año, mientras que en México se podrían alcanzar hasta tres anuales, debido a las condiciones climáticas.

“Si Canadá es uno de los principales proveedores y el más grande en América, nosotros podríamos triplicar su cosecha, lo cual nos pondría en una posición a nivel internacional como principal proveedor de cañamo en el mundo”, afirmó.

Las compañías comentaron que si bien la ley no permite el cultivo para su uso industrial, esperan que la iniciativa de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo contemple.

Y es que, explicaron, en este momento la importación de CBD de cannabis o cáñamo es la única opción, por lo que si se sembrara en el país bajarían los precios de los productos.