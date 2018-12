Suman 17 funcionarios sancionados por La Estafa Maestra, respondió gobierno de EPN al Congreso

El gobierno de Enrique Peña Nieto informó en sus respuestas a los grupos parlamentarios con motivo del Sexto Informe que por el caso de La Estafa Maestra han sido sancionados 17 funcionarios, y “14 más se encuentran sujetos a procedimiento administrativo”.

En la Gaceta de la Cámara de Diputados fueron publicadas este martes las respuestas de la administración de Peña Nieto, que culminó el 30 de noviembre.

Respecto a una pregunta de Morena, sobre omisiones y hechos de corrupción, se detalló que en el caso de La Estafa Maestra la Secretaría de la Función Pública ha investigado a 87 servidores públicos de diversas instituciones, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social, Banobras, FOVISSSTE, SCT, Secretaría de Economía, las secretarías de Agricultura y Educación, y el Registro Agrario Nacional de Sedatu.

“En el caso de Estafa Maestra, se están integrando diversas indagatorias. De las pruebas o datos de prueba que se recaben por la PGR, se estará en posibilidades de realizar la consignación y/o de formular imputación de las personas que el órgano de fiscalización señaló como probables responsables, y de aquellas de las que la investigación permita acreditar su participación en los hechos que la ley califica como delito”, indicó el gobierno de Peña Nieto, en este caso en su respuesta a senadores de Morena, sin detallar los nombres de los funcionarios castigados o investigados.

“Sedesol es una dependencia constantemente evaluada y auditada, además la más observada por la sociedad civil. En todo momento, Sedesol ha colaborado con las autoridades competentes, entregando la información y documentación que obra en los archivos de la Secretaría”, agregó.

Hasta septiembre pasado, se tenía la cifra de 11 funcionarios sancionados por la Estafa Maestra, un esquema de presuntos desvíos que involucró al menos 7 mil 600 millones de pesos de recursos públicos y a 11 dependencias del gobierno federal.

En la investigación periodística fueron identificados al menos 11o funcionarios implicados. Entre los sancionados, no había ningún titular de las 11 dependencias involucradas en los desvíos millonarios.

En la respuesta a la pregunta sobre corrupción, planteada por Morena, el gobierno de Peña Nieto indicó también que en el caso del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca -por el que murieron dos personas- se abrieron un total de 36 expedientes, “que culminaron en 24 procedimientos administrativos iniciados contra servidores públicos adscritos a la SCT y a la Conagua”.

Derivado de dichos procedimientos, se detalló, se impusieron sanciones a 8 servidores públicos que estuvieron involucrados en más de un expediente; 7 adscritos a la SCT y 1 a la CONAGUA.

“Las sanciones impuestas son destituciones y suspensiones del empleo que van de 10 días a 1 año e inhabilitaciones para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público por periodos de 3 meses a 10 años”.

Gobierno de EPN reconoce fallas contra la corrupción

La administración de Peña Nieto reconoció cuáles son los principales “problemas” o deficiencias que tuvo “para la detección de las dimensiones” de hechos de corrupción en México, ante la pregunta de Morena: “¿Qué falló, para no darse cuenta de las dimensiones que la corrupción estaba alcanzando en este sexenio?”

La primera de ellas, indicó la administración de Peña Nieto, fue la “ineficiencia de los mecanismos de detección” de hechos de corrupción y faltas administrativas.

“En el ámbito del control interno, la identificación de irregularidades es problemática, dado que los encargados de dirigir dicha tarea -los Titulares de los Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades- en ocasiones tienen una alta rotación o carecen de las suficientes capacidades técnicas necesarias.

En el ámbito de control externo, la tarea de detección es difícil dado que el personal auditor tampoco cuenta con información en tiempo real, con la suficiente profesionalización necesaria para el desempeño de sus funciones y existe aún poca claridad sobre los objetivos y alcances del SNF (Sistema Nacional de Fiscalización)”, señaló el gobierno de Peña Nieto.

Otra de las problemáticas en el combate a la corrupción, agregó, son los “ineficientes incentivos y cultura para la denuncia. Las personas no denuncian actos de corrupción, porque consideran que la denuncia no haría ninguna diferencia, tienen miedo a las consecuencias o no saben dónde denunciar dichos actos. La falta de denuncia genera, a su vez, que las autoridades no tengan información para investigar e identificar irregularidades”.