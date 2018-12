Tras gritos contra el PRI en Coahuila, AMLO pide respeto y llama a la conciliación

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió respeto y llamó a la conciliación durante un evento oficial en Coahuila luego de que los asistentes lanzaron consignas contra el PRI.

Al inicio de la presentación de los Programas Integrales de Desarrollo para La Laguna, al que asistió el gobernador priista de Coahuila, Miguel Riquelme, algunas personas gritaron “Fuera el PRI, fuera el PRI”.

Como respuesta, López Obrador se acercó al micrófono y pidió respeto a los asistentes: “¿Va a haber respeto? Eso es todo, urbanidad política. Ya se acabó la campaña, ahora tenemos que reconciliarnos para sacar adelante”. En este sentido, pidió que no hubiera “nada de gritos y de sombrerazos” durante el evento.

Durante su mensaje en el que habló de los apoyos para menores, adultos mayores, adolescentes, productores, así como seguridad en la zona, presidente dijo que durante su gobierno se buscará la conciliación.

“¿Por qué se votó por un cambio? Para establecer una nueva forma de hacer política, y es lo que vamos a hacer. No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Ya quedó atrás lo que no funcionó, ahora todos juntos vamos a buscar nuevos caminos, nuevos métodos. Y buscando la unidad, siempre buscando la unidad”, comentó.

Además, dijo que fue opositor durante muchos años “y nunca usé el: ‘Muera el PRI o el muera el PAN’. Nunca. No me gusta eso. Vamos a enfrentarnos en buena lid, no vernos como enemigos, si acaso somos adversarios, pero no enemigos. No hay que tener enemigos, hay que vernos como amigos y buscar la reconciliación en todo”