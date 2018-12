Guardia nacional y becas para jóvenes, los planes que recibirán más recursos en 2019: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el presupuesto para el próximo año 8 secretarías tendrán incrementos significativos, entre las que destacan la Defensa Nacional y del Trabajo, el resto tendrá una disminución como parte del plan de austeridad en el gobierno.

El mandatario dijo en su conferencia de este jueves que el Ejército Mexicano se reforzará con la creación de la Guardia Nacional y la Secretaría del Trabajo, atenderá el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que recibirán mayores recursos.

“Acerca del presupuesto del Ejército, va a aumentar en términos reales, van a tener más presupuesto. Es de las secretarías que va a tener más presupuesto, porque se está contemplando reforzar todo el apoyo del Ejército en la creación de la Guardia Nacional”, explicó.

En 2018, la Secretaría de la Defensa recibió 81 mil 021 millones 903,813 pesos; mientras que la Marina obtuvo 31 mil 305 millones 775,196 pesos. Los elementos de ambas dependencias conformarán la Guardia Nacional.

En tanto, la Secretaría del Trabajo tendrá más del doble de su presupuesto actual pues tendrá a su cargo el programa de becas y capacitación para jóvenes.

El año pasado esta dependencia obtuvo 4 mil 036 millones 978,861 pesos.

López Obrador dijo que la Secretaría de Bienestar, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad también recibirán más presupuesto, aunque no detalló el monto.

Sobre el sector salud, adelantó que IMSS e ISSSTE tendrán más presupuesto en 2019, además de que se iniciará un plan para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos en ocho estados de la república: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, y Quintana Roo.

“Esto va a significar utilizar un fondo especial de salud para incrementar recursos, nada más en estos ocho estados, por alrededor de 25 mil millones de pesos”, señaló.

Explicó que se va a federalizar el sistema de salud, por lo que firmará un convenio con los estados para que el gobierno federal se haga cargo de este sector, y prometió rescatarlo en dos años.

“Por un lado, está el Seguro, el Issste, el gobierno federal, los gobiernos estatales. Hay presupuesto de alrededor de 90 mil millones de pesos para la compra de medicinas, de equipos y, sin embargo, no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales”, dijo López Obrador.

En 2018, la Secretaría de Salud recibió 122 mil 557 millones 337,320 pesos.

El mandatario dijo que el proyecto que enviará este sábado a la Cámara de Diputados para su discusión es “equilibrado, realista” y que no implica más deuda.

“Que no aumenten impuestos, que no haya impuestos nuevos, aumento de impuestos, aumentos en tarifas, en combustibles, que sólo se indexen a la inflación; es decir, que no haya aumentos en términos reales en impuestos, en combustibles”, detalló.

Además, pidió a los contribuyentes cumplir con sus responsabilidades fiscales, como buenos ciudadanos y reiteró que estos recursos serán bien aplicados para el desarrollo, bienestar, paz y tranquilidad del país, al igual que los presupuestos de Ingresos y de Egresos cumplirán con los compromisos de apoyar la actividad productiva, promover el crecimiento económico y crear empleos.