El mando de la Guardia Nacional estará a cargo de Ejército y Marina, no de civiles, dice AMLO

Durante el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que serán los mandos del Ejército y la Marina, y no fuerzas civiles, quienes asuman todas las responsabilidades y facultades de la Guardia Nacional en cada una de la coordinaciones regionales del país.

Leer: En los primeros 180 días de gobierno se verán resultados en seguridad, promete Durazo

“El oficial del Ejército, que es el que ejerce el mando único, si se trata de tierra; si se trata de la costa es el mando de un oficial de la Marina, también eso es algo que vamos a regularizar (…) vamos a poner orden”, explicó el presidente.

López Obrador argumentó la determinación de otorgar tales facultades al Ejército y la Marina se debe a que, en año anteriores, cada una de las corporaciones federales, estatales y municipales de seguridad, hacían el trabajo que les correspondía pero no era suficiente para combatir la inseguridad.

“No había coordinación (entre el Ejército, Marina, Policía Federal, policías estatales y municipales) a veces, al contrario, había enfrentamientos entre las mismas corporaciones (…) no se trabajaba de manera coordinada”, agregó.

Por ello confía en que con un trabajo coordinado y encabezado por las fuerzas militares y de la Marina garantizará la paz para México.

Leer: Guardia nacional y becas para jóvenes, los planes que recibirán más recursos en 2019: AMLO

De esta forma serán estos mandos,los que coordinen a la Policía Federal y a la Ministerial, así como al resto de las fuerzas de seguridad civiles que participen en las coordinaciones territoriales del Gobierno federal.

“Nada de que mandan todos, porque, entonces, no sirve”, será un mando único y éste va a tener el mando y asumirá todas las responsabilidades, “porque si no, no vamos a saber a quién pedirle cuentas”, añadió.

Recordó que su gobierno organizará al país en coordinaciones territoriales para que la estrategia de seguridad tenga mejores resultados.

“Originalmente se pensó en 266 coordinaciones territoriales, pero actualmente podemos operar en 150, porque no tenemos todos los elementos que se necesitan”.

Con relación al número de efectivos señaló que actualmente, según la Constitución, solo la Policía Federal puede actuar en tareas de seguridad pública, pero esta corporación solo cuenta con 20 mil elementos efectivos los cuales resultan insuficientes “para atender el problema de la inseguridad y la violencia en el país”.

Para ello su administración contratará y reclutará a nuevos elementos, además de solicitar “al Congreso una modificación a la Constitución, al artículo 21 y a otros artículos, para poder crear la Guardia Nacional, con elementos del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, y que dependa de la Secretaría de la Defensa”.

En este encuentro, el presidente estuvo acompañado de Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobierno.

Alfonso Durazo comentó que los primeros resultados positivos en seguridad se notarán en los primeros 180 días de la nueva administración.

Por su parte, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, indicó que su dependencia atiende la convocatoria del presidente para lograr una mejor coordinación en materia de seguridad, y reiteró que aunque han avanzado en el respeto de los derechos humanos, continuarán capacitando a su personal en el uso de la fuerza.