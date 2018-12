Alberca sucia, falta de comida: medallista Iván García exhibe malas condiciones de centro deportivo en Jalisco

El medallista olímpico Iván “Pollo” García mostró el mal estado en el que se encuentran las instalaciones del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco) , donde entrena regularmente, y acusó que el director de la institución, André Marx, incumplió con las instrucciones del gobierno del estado para apoyar a los atletas.

A través de su Twitter, el clavadista que participó en Londres 2012 exhibió cómo el agua de la alberca tiene un tono turbio y manchas verdosas en el azulejo, además de que existen goteras en el techo.

Una gran desilusión tú gestión @AndreMarxM. Me siento frustrado de creer en tus promesas, de apoyarte y que no hayas cumplido con la instrucción de @AristotelesSD. Amo a mi estado y es un honor ser de JALISCO a pesar de entrenar en estas condiciones y no recibir beca de mi estado pic.twitter.com/hPPY7L2AmQ — Ivan García (@Ivangarciapollo) 3 de diciembre de 2018

“Una gran desilusión tú gestión, André Marx. Me siento frustrado de creer en tus promesas, de apoyarte y que no hayas cumplido con la instrucción de Aristóteles Sandoval. Amo a mi estado y es un honor ser de Jalisco a pesar de entrenar en estas condiciones y no recibir beca de mi estado”, dijo en la red social.

García dijo que espera que “mi frustración tenga eco en el nuevo gobierno y se considere la atención a los atletas de alto rendimiento,que las condiciones mejoren”.

Son lamentables las condiciones en la que se encuentran esas instalaciones, Iván. Te puedo asegurar que habrá una reingeniería de fondo al CODE, esta situación no puede seguir así. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 3 de diciembre de 2018

En respuesta, el gobernador electo de Jalisco lamentó las condiciones de las instalaciones y aseguró que habrá una “reingeniería” de fondo al Code porque “esta situación no puede seguir así”.

De acuerdo con el periódico Mural, 650 atletas seleccionados que se encuentran en el CODE Alcalde han hecho fila para conseguir alimentos en las máquinas expendedoras de refrigerios porque en días recientes les han dado comida escasa y con poco valor nutritivo, que incluyen soya, arroz, frijoles y pescuezos de pollo.

A través de un comunicado, el CODE Jalisco señaló que el presupuesto destinado para el mantenimiento de las instalaciones acuáticas concluyó el pasado 30 de noviembre, “por lo que nos vemos imposibilitados en hacer uso de presupuesto correspondiente al mes posterior”.

Según la institución, se ha cumplido con el objetivo de elevar la calidad de preparación de los deportistas, “quienes trabajan bajo el respaldo de entrenadores, médicos, fisiatras, metodólogos y nutriólogos, con salarios absorbidos totalmente por este organismo”.

Con información de Mural (suscripción necesaria)