El PEF 2019 se aprueba con recortes a programas para niños, mujeres y personas con discapacidad

La Cámara de Diputados aprobó este lunes el Presupuesto de Egresos 2019 con recortes que afectan a sectores vulnerables como mujeres, niños y personas con discapacidad, pues disminuyen recursos para estancias infantiles de apoyo a madres trabajadoras; salud materna y programas de accesibilidad y atención a discapacidad.

El Proyecto de Presupuesto que presentó la Secretaría de Hacienda destinó 148. 4 millones para estancias infantiles, 88.9 millones menos que lo ejercido en 2018, que fue de 237.4 millones de pesos. Pero este monto no se modificó en el dictamen que finalmente se aprobó para ejercer en 2019 pese a las voces de madres trabajadoras y directivos de guarderías púbicas que protestaron por el recorte a este servicio.

Los 148.4 millones asignados deberán cubrir a las nueve mil 653 estancias infantiles de todo el país que atienden a 313 mil 450 niños, según un reporte de la propia Cámara de Diputados de septiembre de este año.

Aunque se aprobaron 57.4 millones más para el programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, en comparación con el proyecto presentado el 15 de diciembre por la Secretaría de Hacienda, en realidad ese rubro pierde casi seis millones de pesos respecto al presupuesto ejercido en 2018 —cinco millones 921 mil, 831 pesos—.

Este recorte ocurre en el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con más altos índices de embarazo adolescente, y donde las deficiencias en la atención a embarazadas siguen poniendo en riesgo de muerte o secuelas permanentes a las mujeres, han advertido los expertos. “Diversos actores sociales hemos analizado y concluido que una de las grandes deficiencias es la falta de una asignación de presupuesto progresiva, es decir, que aumente año con año”, publicó en agosto pasado el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR.

Otro sector de población que se queda con los recortes originales del Ejecutivo son las personas con discapacidad, a quienes el Presupuesto 2019 asignó 18.7 millones de pesos menos que en 2018. De esta forma, el Programa para la Atención a Personas con Discapacidad recibirá 25 millones de pesos. En contraste, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente pasó de dos mil 100 a dos mil 500 millones de pesos.

El presupuesto para este sector se mantuvo sin cambios pese a las protestas de personas discapacitadas y activistas afuera de Palacio Nacional la semana pasada, en las que manifestaron que las becas no compensan los recortes en rubros indispensables para su desarrollo, como educación y salud. El recorte, dijeron, implica regresar al modelo de pensiones que no garantiza todos los derechos.

Este fue el argumento de la diputada opositora Martha Tagle, quien presentó reservas al anexo 14 —en el que está incluido el Programa para la Atención a Personas con Discapacidad— señalando que los recortes en salud y educación limitan los derechos de estas personas. Sus reservas no fueron admitidas, decisión que lamentaron los activistas por esta causa.

Ahora presenta una reserva específica para #PcD. Pide no recortar derechos a la inclusión. Cita #LosDerechosNoSeRecortan en salud, educación, para el @CONADIS_MX, estancias infantiles…

Y no, no se admitió ni a discusión. Ni a discusión.

— Katia D'Artigues (@kdartigues) December 24, 2018