Periodista chileno denuncia detención ilegal y extorsión de militares; de fianza le pidieron un iPhone

Nicolás Ríos, periodista chileno, denunció haber sido detenido de manera ilegal por ocho militares, policías y marinos armados mientras caminaba por Playa del Carmen, Quintana Roo.

Ríos narró que el viernes 29 de diciembre a las 11:30 de la noche se dirigía junto con otro compañero, también de nacionalidad chilena, hacia un bar en donde se reuniría con otras personas.

“La zona era bastante oscura, y yo le comenté a mi compañero que parecía peligroso, pero me dijo que él ya conocía la zona y que no me preocupara, luego, un grupo prendió unas linternas, eran tres militares con armas largas, dos policías municipales y otros que no tengo la certeza si eran estatales o federales”.

Los elementos de seguridad se acercaron a ellos y comenzaron a cuestionarles qué era lo que hacían en la zona y los revisaron. “A mi compañero le encontraron mariguana, era poca, ni siquiera un gramo, y yo no traía nada. Pero también me acusaron de traer droga. Me dijeron tú estabas con él y los vamos a procesar por narcotráfico”, contó a Animal Político.

“Nos cuestionaron que a quién le estábamos vendiendo la droga, a quién se la comprábamos. Nos decían vamos a hablar a sus embajadas para pedir su expulsión del país, si ustedes tienen visa de EU vamos a pedir que se las revoquen. Nos empezaron a meter miedo”.

Minutos después uno de los policías se llevó a Nicolás Ríos lejos del grupo para hacerle una propuesta. “Mira, nosotros te podemos ayudar si tú nos ayudas y me dio a entender que le teníamos que pagar. El grupo entero de militares y policías me alumbraron con sus linternas mientras les habría mi cartera y les mostraba todo el dinero que tenía”.

Ríos llevaba dos mil pesos y para dejarlos libre le exigían cinco mil pesos por persona. Al decirles que no tenían se los llevaron detenidos.

Ayer, 23.30, en Playa del Carmen 8 militares, policías y marinos, con metralletas, me acorralaron y plantaron evidencia en mí. Me cobraron 5.000 MXN por dejarnos ir y como no teníamos ese dinero nos llevaron detenidos. — Nicolás Ríos (@nicorios) December 29, 2018

En el camino, un policía municipal le dijo que “como favor” eliminarían la evidencia y que solo los procesarían por fumar mariguana en la vía pública.

“Me llevaron a una celda de la estación de policía. Nunca me leyeron derechos ni pude hacer una llamada. Y otra vez me preguntaron cuánta plata tenía”, narró.

El otro chileno solo tenía 50 pesos y su celular, un iPhone 7. Al final el smartphone fue la fianza que les permitió salir a los dos el sábado a las 6 de la mañana. Es decir, estuvieron detenidos por siete horas.

“La evidencia pasó por seis manos, se la metían al bolsillo, la abrían, la mostraban entre ellos, de verdad que pasó por mínimo seis personas. Así no puede ser el trato con los turistas. Me plantaron evidencia y nos terminaron cobrando un celular para dejarnos libres”.

En su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que están haciendo contacto con el periodista para iniciar con la investigación correspondiente.

Estamos haciendo contacto inmediato con @Nicorios para proceder a la investigación correspondiente. https://t.co/S0Fo01oSpw — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 29, 2018

Nicolás Ríos confirmó que la Secretaría sí se puso en contacto con él, igual que la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y este sábado por la tarde acudirá a poner una denuncia.

“Me dijeron que ya hay una investigación abierta así que iré a declarar. Yo vivo y estudio en Nueva York y solo vine de vacaciones, ya había vivido en México y estudiado en la UNAM, amo mucho México, pero esta sí fue una experiencia muy mala. Estaré en el país hasta el 4 de enero y espero que haya un avance con las investigaciones”, declaró.