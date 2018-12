Recursos para los municipios, sin claridad en el Presupuesto 2019: gobernador de Jalisco

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, manifestó su preocupación por los proyectos municipales en su estado que requieren de presupuesto federal, pues a 24 horas de que se envíe el paquete económico a la Cámara de Diputados, los municipios aún no están incluidos.

El mandatario jalisciense se reunió la mañana de este jueves con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa y el presidente Andrés Manuel López Obrador para revisar los temas de presupuesto estatal, tras lo cual se dijo preocupado por “cosas que aún no están claras en el Presupuesto”. Alfaro indicó que durante la reunión pidió a los funcionarios federales el cumplimiento de los compromisos que López Obrador hizo en Guadalajara siendo presidente electo, para apoyar desde la Presidencia proyectos estatales específicos.

“Vine a pedir que se puedan atender las demandas de los municipios porque ante la falta de claridad respecto a lo que será el nuevo modelo de lo que antes era el Ramo 23, las prioridades de los municipios que si no es con el apoyo de la Federación no van a hacer nada, no aparecen en ningún lado del Presupuesto”, puntualizó el gobernador.

Detalló que los compromisos asumidos por el presidente para Jalisco son tres proyectos principales: la crisis de agua en Guadalajara, que se resolvería con la construcción del sistema El Purgatorio; la Línea 4 del Tren Eléctrico, y el saneamiento del Río Santiago, que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua es el más contaminado del país.

El ejecutivo local, que asumió el cargo la semana pasada, admitió que dichos proyectos no serán posibles sin el apoyo de la Federación; no obstante, informó que la respuesta que recibió del presidente y el secretario fue “a medias” y el tema del presupuesto para los municipios no está resuelto aunque faltan horas para que entreguen el proyecto de Presupuesto a la Cámara de Diputados.

“El presidente hizo unos compromisos y él es un hombre de palabra; espero que cumpla lo que quedó con un servidor, y que esos proyectos queden con una etiqueta clara de los recursos que se necesitan para una primera etapa en 2019 para resolver problemas no menores”, expresó Alfaro.

Respecto a la preocupación general de los gobernadores de que pudiera desaparecer el Ramo 23 del Presupuesto, en el que se asignan los recursos municipales, Alfaro informó que entregó al Ejecutivo su propuesta de inversión de mil 500 millones de pesos para proyectos de 125 municipios de Jalisco. Precisó que para 2018 se le asignaron mil 400 millones, pero este año no está incluido ninguno de esos proyectos en el Presupuesto.

“Nadie ha dicho cómo se va a manejar la agenda de peticiones de los municipios y me parece que ignorar las necesidades de este nivel de gobierno, que es el más cercano a la gente, es un grave error”.

Aclaró que en el proyecto de Presupuesto, que conoció durante la reunión, no están los montos para ningún municipio del país, no sólo de su estado. “Se dice que era donde se daban los moches y había manejo discrecional, me parece que eso se tiene que corregir, pero de ahí a que se elimine la atención directa a los municipios, hay una distancia enorme”, afirmó.

En el caso de que desaparezca el Ramo 23 y la asignación de recursos municipales se haga a través de fondos, Enrique Alfaro advirtió que deberá informarse a los estados cuáles serán las reglas de operación, para que los municipios sepan cómo deben gestionar sus recursos. “Hoy lo único que hay es desinformación”, concluyó.