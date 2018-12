El rey león: la petición que acusa a Disney de colonialismo y robo por tener el registro de hakuna matata

“Hakuna matata’: una forma de ser. ‘Hakuna matata’, nada que temer. Sin preocuparse es como hay que vivir. A vivir así yo aquí aprendí… ‘hakuuuuna matataaaaa”.

Con este estribillo, el de la versión latinoamericana de la película “El rey león”, Disney hizo para siempre mundialmente famosa una frase que en suajili, una lengua africana que se habla en el este de África, significa “no hay problema” o “no te preocupes”.

Por supuesto, Disney no inventó la expresión. Sin embargo, la compañía pidió registrar la frase por primera vez en 1994, año en que lanzó la primera película animada.

Lo logró finalmente en Estados Unidos en 2003, según The Guardian, incluyendo en la marca los productos de ropa y calzado.

Ahora, cuando recién acaba de estrenar el tráiler promocional de su adaptación cinematográfica -que llegará a los cines a mediados de julio- se ha producido (y viralizado en internet) una petición que acusa a la productora de “colonialismo” y de “robo” y que pude que renuncie a la marca.

“Únete a nosotros y dile NO a DISNEY o a cualquier otra corporación o individuo que quiera registrar lenguas, términos o frases que no inventaron”, se lee en la petición.

“‘Hakuna matata es una expresión en suajili. La palabra ‘hakuna’ significa ‘no hay’ y ‘matata’ significa ‘problema’. ‘Hakuna matata’ se usa en la mayoría de países que hablan suajili, como Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Mozambique y la República Democrática del Congo”.

“Disney no puede registrar algo que no inventó”.

Hasta la fecha, más de 73.000 personas han firmado la petición en la plataforma digital Change.org.

El creador de la campaña, Shelton Mpala, un activista originario de Zimbabue, espera persuadir con esta medida a la empresa estadounidense para que renuncie a la marca registrada.

“Muchos hablantes de suajili se sorprendieron por completo [cuando supieron de la petición de registro]. No tenían ni idea de que esto estaba ocurriendo”, le dijo Mpala a la BBC.

“Crecí en Zimbabue y siempre comprendí que el lenguaje enriquece a las culturas“, agregó.

La BBC le ofreció derecho de réplica a Disney, pero la compañía no quiso hacer declaraciones.

“El rey león” es, además de la película, una reconocida franquicia homónima que pertenece a The Walt Disney Company.

La empresa comercializa varios productos relacionados con la película, desde camisetas y juguetes, hasta videojuegos, series de televisión e incluso un prestigioso musical de Broadway, además de adaptaciones de libros y cuentos infantiles.

Disney ha lanzado hasta la fecha cuatro películas (la quinta es la que se estrena en julio) y más de una decena de videojuegos.

“El rey león” fue una de las películas más taquilleras de la historia y recaudó más de US$987 millones en el tiempo que estuvo en cartelera en cines de todo el planeta.

Mpala dice que aunque él no es hablante de suajili, considera que el registro como marca de ‘hakuna matata’ es uno de los ejemplos más recientes de cómo África “está siendo explotada en todos sus modos y formas”.

No es el único que lo piensa.

Algunos periódicos en Kenia han acusado a Disney de apropiarse de la cultura africana. Lo mismo sucedió en las redes sociales.

this is blatant robbery that should not be allowed to stand. you don't have to speak the language to know that this is an egregious theft, one that recalls the way that africa's precious treasures were looted. please sign this petition!

— dele jegede (@iji_araba) December 17, 2018