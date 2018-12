Gobernadores y AMLO pactan que superdelegados no intervendrán en la seguridad pública

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó, tras dos horas de reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que los delegados federales no decidan en temas de seguridad pública locales, aseguró al salir del encuentro el mandatario electo de Jalisco, Enrique Alfaro.

“Ninguna labor en materia de seguridad. La responsabilidad de la seguridad de los estados es del gobernador. Si en su caso se formalizara la Guardia Nacional, habrá un ejercicio de coordinación con quien sea el responsable. Pero hoy me parece que el presidente mostró voluntad para escuchar nuestro planteamiento”, dijo.

El que será el primer mandatario de Movimiento Ciudadano afirmó que en la última reunión que habían tenido con López Obrador como presidente electo él se había comprometido a que cada gobernador llevaría mano en esta materia.

Sin embargo, al instalarse los Consejos de Seguridad de cada Estado, como parte de la estrategia en la materia del nuevo gobierno, los delegados habían asumido el rol de secretarios técnicos.

En la reunión de este martes lograron acordar que no sea así. Según Javier Corral, de Chihuahua, López Obrador dio la instrucción al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, de que los delegados ya no participen en los Consejos y se nombre otros secretarios técnicos. Presidencia informó que acudieron los 32 gobernadores, además de algunos electos como Claudia Sheinbaum —que mañana toma protesta en la Ciudad de México—, pero decidió no enviar un comunicado conjunto para informar de los resultados de la reunión, realizada en Palacio Nacional.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en la reunión con los gobernadores se les aclaró el papel de los secretarios técnicos, que serán designados por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública.

“Miren habían malos entendidos, faltaba información. Por ejemplo, se pensaba que los coordinadores regionales iban a ser los secretarios técnicos. Aclaré que la Guardia Nacional será la encargada de atender todas las coordinaciones de Seguridad Pública”, dijo.

El mandatario destacó que en el encuentro con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se alcanzaron acuerdo en temas de presupuesto y seguridad.

Respecto al rechazo de los gobernadores a la figura de superdelegados, el titular del Ejecutivo federal explicó que sólo se trataba de malos entendidos.

“Existen ya los nombramientos en cada coordinación y lo de los secretarios técnicos se decidió que la Secretaría de Seguridad Pública, en efecto Alfonso Durazo, los nombre y que los coordinadores generales tanto estatales como distritales del Gobierno federal participen, porque el tema de seguridad no está desligado de los programas de bienestar”.

López Obrador afirmó que en la reunión de ayer con gobernadores, les informó que las participaciones federales a los estados se incrementarán en 10 % nominal y 7 % real.

Alfaro y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, fueron quienes encabezaron la exigencia de que los llamados superdelegados no abarcaran la seguridad, además de los programas sociales.

Horas antes del encuentro con López Obrador, los gobernadores se reunieron a comer en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México para consensuar posturas y acordar los tres temas principales de los que hablarían: seguridad a cargo de Aureoles; presupuesto, en voz de Francisco Domínguez, de Querétaro; y de educación, Héctor Astudillo, de Guerrero.

En esta reunión también se cambió la presidencia de la Conago, que pasó de Manuel Velasco, de Chiapas, a Alejandro Moreno, de Campeche.