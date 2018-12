TEPJF desecha recurso del consejero del INE Benito Nacif contra reducción de salario

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró improcedente la demanda de Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), que pretendía frenar la reducción de su salario de alrededor de 19 %.

Por unanimidad, los magistrados determinaron que la demanda del consejero quedó sin materia por el cambio de situación jurídica, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Lee: Órganos autónomos rechazan recorte presupuestal, dicen que sus funciones correrán riesgos

“El Pleno de la Sala Superior consideró que el medio de impugnación resultaba improcedente y, en consecuencia, lo conducente era desechar de plano la demanda”, explicó el Tribunal en un comunicado.

Según la demanda, Nacif impugnó ante el TEPJF la reducción de su salario contemplada en el proyecto de presupuesto aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) porque consideraba que violentaba la Constitución.

Al respecto, el Pleno dijo que el juicio para la protección de los derechos político-electorales no constituye la vía idónea para ejercer el control de constitucionalidad y legalidad solicitados. Explicó no puede ser tutelado a través del juicio ciudadano porque su cargo no se accede a través de una contienda electoral.

El 11 de diciembre, un juez federal otorgó a Benito Nacif, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán concedió una suspensión provisional contra la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Te puede interesar: Suman 15,608 funcionarios con amparo por reducciones salariales

El Consejo de la Judicatura Federal informó el miércoles que 15,608 funcionarios han tramitado acciones legales contra la Ley de Remuneraciones, que establece que ellos no pueden ganar más que el presidente de la República.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender la Ley de Remuneraciones –promovida por Morena y Andrés Manuel López Obrador–, que establece que ningún funcionario, incluyendo a los integrantes del Poder Judicial, podrá ganar más que el presidente.