López Obrador acusa sabotaje en ducto que agravó desabasto en CDMX; reforzará vigilancia

El ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, recién reparado por una fuga y que agravó el desabasto de gasolina en la Ciudad de México, volvió a ser afectado el miércoles por la noche, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador

“El problema de la escasez de gasolina en la Ciudad de México se originó porque hubo un sabotaje a un ducto de conducción de combustible de gasolinas de Tuxpan a Azcapotzalco, se restableció el servicio todo el día y después lo volvieron a bloquear”, afirmó este jueves en conferencia de prensa.

“Ya se reparó, ayer estuvo funcionando hasta las 10 de la noche, teníamos previsto que hoy a las 5 de la mañana íbamos a poder regularizar el abasto, a las 10 de la noche volvieron a afectar el ducto”, explicó tras mostrar un video sobre la fuga.

A pesar de esto, aseguró, ya se tiene combustible suficiente en la CDMX y es cuestión de que se distribuya.

Lee: Falta combustible en 85 de 400 gasolineras de la CDMX, dice Sheinbaum; 140 estaciones cerradas en Toluca

En su conferencia matutina, el presidente informó que reforzarán la vigilancia en 1,600 kilómetros donde están los seis ductos principales del traslado de combustibles.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que se están detectando cuentas relacionadas con el robo de combustible, congelándolas y poniendo a disposición del Ministerio Público.

También se están identificando y asegurando pipas que a través de diversas carreteras transportan el combustible robado.

El mandatario agradeció a la población por resistir largas filas en gasolineras ante desabasto y a distribuidores de combustible por no aumentar precios.

Reiteró que no hay un problema de escasez, pues hay suficientes combustibles y afirmó que a la brevedad se normalizará la situación.



“No puedo decirles por razones obvias en qué cantidad, pero suficientes para resistir sin problemas, para que no se desesperen, para que no haya pánico. No hay problema de abasto y lo vamos a resolver pronto lo de la escasez en algunas gasolinerías o centros de distribución, tengamos confianza, vamos a salir bien, no nos van a vencer los corruptos”, dijo.

En varios puntos de la ciudad, conductores de taxis, automóviles particulares y de autobuses de pasajeros hicieron fila durante más de una hora en algunas gasolineras.

Hasta el último corte proporcionado por Pemex se reportan solo 85 gasolineras con problemas en la Ciudad de México de las 400 estaciones de servicio que hay, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En el caso de Toluca, Estado de México, la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (Adigal) reportó que unas 140 estaciones habían cerrado por la falta de combustible.