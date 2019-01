Oficialmente ya no hay guerra: AMLO dice que bajaron los homicidios, de 80 diarios a 54

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno la estrategia principal de seguridad no son los operativos para detener a los grandes capos, sino que disminuyan los homicidios diarios y garantizar la seguridad en el país.

“Oficialmente ya no hay guerra, nosotros queremos la paz”, aseguró.

En su conferencia destacó una baja de homicidios en el país: de 80 que se registran en promedio en un día, este 29 de enero solo hubo 54.

“Ayer que vi el informe me sentí satisfecho porque según nuestro registros solo hubo 54 homicidios ayer; el diario es de un promedio de 80. Eso es lo que me importa bajar, los homicidios, el número de robos, que no haya secuestro, eso es lo fundamental, no lo espectacular”, declaró.

El 3 de enero el gobierno federal destacó que en su primer mes de gobierno había una tendencia a la baja y mostró su metodología para medir los homicidios dolosos en México.

El secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, insistió en que el gobierno federal solo se basará en datos oficiales, como el reporte anual de fallecimientos por homicidios, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); el reporte del Centro Nacional de Información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el reporte diario de Incidencias de Homicidios Vinculados con la Delincuencia Organizada.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a publicar una nueva estadística sobre víctimas de homicidio doloso generado por lo que ellos denominan un “equipo interdisciplinario” generado por distintas dependencias federales.

A diferencia de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) esta es una estadística que se publica diariamente sin embargo, como el gobierno aclara en la nota metodológica, se trata de información con fines estratégicos pero no de datos oficiales pues esos corresponden al SESNSP.

Como los números comenzaron a publicarse desde el 5 de diciembre no es posible hacer una comparación mensual, sin embargo, el informe del gobierno reporta un promedio diario de 79.7 víctimas de homicidio doloso en diciembre.

En total, los homicidios dolosos repuntaron el año pasado en 24 de las 32 entidades federativas.

Los datos actualizados del SESNSP arrojan que en diciembre de 2018 (primer mes del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador) se registraron 2 mil 842 víctimas de homicidio intencional y 74 de feminicidio. En total 2 mil 916 personas asesinadas.

Estos datos convierten a diciembre de 2018 en el diciembre más violento de todos. En comparación con diciembre de 2017 (correspondiente al sexenio de Peña Nieto) la tasa de homicidios dolosos creció de 1.79 casos a 1.95, que equivale a un alza del 9%. Y en comparación con diciembre de 2011 – el año más violento del sexenio de Felipe Calderón – es un incremento del 33.5%.