AMLO niega que México haya reducido importación de gasolina de EU, y acusa otra vez daño en ducto

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que México haya reducido las importaciones de gasolina de Estados Unidos.

The Wall Street Journal reportó este jueves 11 de enero que desde el inicio del gobierno del tabasqueño se importa un promedio de 350 mil barriles diarios, esto es un 28% menos respecto a diciembre de 2017 y enero de 2018, según datos de la firma de investigación ClipperData.

El cierre de ductos ordenado por el gobierno federal para combatir el robo de combustible ha provocado que los tanques de almacenamiento se encuentren a su máxima capacidad, al no haber flujo de salida constante para abastecer al país, informó el WSJ.

Por lo anterior, al menos 15 buques esperan para descargar combustible desde el 31 de diciembre; lo que ha derivado en una reducción en la orden de importaciones de combustible, de acuerdo con el medio.

Analistas consultados por el diario explicaron que México no tiene infraestructura suficiente para almacenamiento.

Tras la ceremonia de la firma del decreto para nombrar al 2019 como el año de Emiliano Zapata, los medios cuestionaron al presidente López Obrador sobre lo publicado por el diario.

– ¿Es cierto que México redujo las importaciones de gasolina de Estados Unidos?

-“No es cierto, ¿quién dice eso?”, dijo López Obrador.

A lo que la prensa respondió: The Wall Street Journal.

-“Ah, es que no son serios”, respondió el presidente.

Sin embargo no dio más declaraciones ni cifras sobre las importaciones de combustible.

AMLO responds to our report that fuel imports are way down so far in January and since he took office Dec. 1:

“Ah, they’re not serious,” he says of @WSJ

I asked @Pemex repeatedly on Friday for current statistics on imports; they produced none. https://t.co/ndSPYQ6Yh7

— Robbie Whelan (@RWhelanWSJ) January 12, 2019