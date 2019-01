Análisis de restos hallados en Tlahuelilpan tardarán al menos medio año, estima Procuraduría de Hidalgo

El análisis de 53 restos humanos hallados tras la explosión de una toma clandestina en la comunidad de San Primitivo, Tlahuelilpan, Hidalgo, “difícilmente” concluirán antes de medio año, advirtió el procurador de Hidalgo, Raúl Arroyo González.



“No puedo acercar ni siquiera de manera tentativa un periodo de tiempo (para la entrega de los resultados), esto es muy complejo. Pero sí creo que difícilmente lo podremos concluir antes de seis meses”, dijo el fiscal sobre el proceso que efectuarán en las personas aún no identificadas.



De la zona de la tragedia autoridades federales y estatales recuperaron 68 cuerpos y partes de víctimas durante la madrugada del 19 de enero, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).



Además de los 15 cuerpos identificados hasta el momento, Arroyo González dijo que no hay más que puedan entregar de inmediato.



Los 53 restos humanos inidentificables, los cuales fueron trasladados de Tlahuelilpan al Servicio Médico Forense (Semefo) de Pachuca, serán clasificados y analizadas las condiciones en las cuales se encuentra cada uno, mencionó el procurador.

Posteriormente, dijo, realizarán un listado de laboratorios, incluidos los de la PGJH, en los cuales analizarán las osamentas, explicó. Para ello, sostuvo reuniones con personal de Ciudad de México y Estado de México.

Arroyo González agregó que se reuniría con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para saber con qué servicios apoyará a la procuraduría estatal y distribuir los residuos humanos para su identificación.



Además, adelantó que probablemente haya restos que no puedan ser analizadas en México, por lo que tendrán que llevar a cabo estudios en el extranjero.

También mencionó que en uno de los 15 cuerpos identificados aún no se había completado el protocolo de entrega.



La Procuraduría de Hidalgo ha iniciado 69 carpetas de investigación y recibido 62 pruebas de ADN de personas que han reportado la desaparición un familiar tras la explosión en el ducto de Pemex, ubicado en una zona de pastizales de San Primitivo.



Sin embargo, Arroyo González no descartó que pueda haber más personas sin localizar.



“Tenemos tomadas una gran cantidad de muestras, que son las personas que nos han dicho que tienen una persona a quién identificar, pero tampoco tenemos la certeza de que sean todas las personas porque habrá quizá quien no tenga a algún familiar cercano, habrá quien quizá no se haya enterado, que no sabían que (su pariente) estaba ahí (en la toma)”, señaló.

“Es decir, a partir de aquí se generan también muchas hipótesis; los números no van a coincidir. Ojalá que coincidieran, ojalá que al final dijéramos ‘tuvimos 53 restos y tenemos 53 restos entregados’; eso no lo sabemos, sería lo ideal, pero eso no lo sabemos. En el trayecto vamos a ir encontrando este tipo de situaciones”, reconoció el funcionario estatal.



Por los hechos, el número de defunciones es de 96 y 43 hospitalizados en diferentes instalaciones del Estado de México y la capital del país.