Arturo Zaldívar, nuevo presidente de la Corte; habrá independencia con otros poderes, dice

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligieron Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como el nuevo presidente del máximo tribunal del país, en sustitución de Luis María Aguilar Morales, para el periodo 2019-2022.

¿Cómo eligen a los integrantes de la Suprema Corte? Estos son los pasos

En la votación de los ministros, Lelo de Larrea obtuvo siete votos a favor, por dos de Jorge Mario Pardo Rebolledo, y de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cada uno.

Zaldívar advirtió diálogo e independencia en la relación del Poder Judicial con el Ejecutivo y Legislativo, por lo que convocó a sus compañeros a trabajar en unidad.

“Iniciaremos un diálogo constructivo y fructífero con los otros Poderes. Independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo”, afirmó el nuevo presidente de la SCJN.

El nuevo presidente fungirá también como representante del Poder Judicial ante el Ejecutivo y el Legislativo por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata.

En la elección participaron los 11 ministros que conforman el Pleno de la Suprema Corte, incluido Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien hora santes tomó protesta del cargo que dejó José Ramón Cossío Díaz, quien concluyó su periodo el pasado 30 de noviembre.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El Senado lo avaló el 1 de diciembre de 2009 e inició el 7 de diciembre. Su periodo finaliza el 30 de noviembre de 2024.

Durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y combinó su actividad con la vida académica.

Ha sido profesor de derecho constitucional en la Escuela Libre de Derecho, también a nivel posgrado en la misma institución, de materias relacionadas con el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional.

También fue profesor titular en las maestrías de derecho procesal constitucional y derecho constitucional y derechos humanos en la Universidad Panamericana. Por oposición, obtuvo la cátedra de derecho constitucional en la UNAM.

Actualmente es profesor titular de jurisprudencia constitucional en la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe, además de que ha impartido cursos y conferencias en diversas instituciones de educación superior de México y de Iberoamérica.

Sesión solemne en medio de protestas

Previo a la sesión donde también tomó protesta el nuevo ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ciudadanos se manifestaron frente al recinto de la Corte contra los salarios de los servidores públicos.

Incluso , pretendían bloquear el acceso al lugar, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPCDMX) implementó un dispositivo de 200 elementos para abrir la vialidad.

Sin embargo, los manifestantes mantienen un plantón frente a las instalaciones, de acuerdo con reportes del diario Reforma.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, nuevo ministro

Al tomar protesta del cargo, el ministro González Alcántara Carrancá dijo que en el actual momento político exige una acción de los servidores públicos que logre los cambios deseados y donde “estamos obligados a entender qué se hace bien y qué se hace mal para modificarlo, con una respuesta pronta a los ciudadanos”.

¿Quién es Juan Luis Alcántara, el nuevo ministro de la Suprema Corte?

Juan Luis González Alcántara Carrancá fue recibido como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Margarita Luna Ramos le colocó la toga propia de su cargo.

El nuevo ministro se dijo feminista y ferviente defensor de los derechos humanos, además de advertir que cree “firmemente en el equilibrio de Poderes, en la independencia y autonomía de éstos, pero todo dentro del marco de la Constitución y de los tratados internacionales”.

Con información de Notimex y Reforma (suscripción necesaria)