Los 3 candidatos a fiscal comparecen en Senado: esto propusieron y respondieron

Los tres candidatos finalistas elegidos por el presidente para ocupar el cargo de Fiscal General, Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica De Gyves Zárate y Alejandro Gertz Manero, comparecieron este jueves ante la Comisión de Justicia del Senado para exponer su plan de trabajo y responder a las preguntas de los legisladores.

Las comparecencias arrancaron apenas dos horas después de que en la sesión del pleno se anunciaron a los tres elegidos por el presidente, de una lista de 10 finalistas que el Senado le mandó el día de ayer. El oficio con la terna final se había recibido en la Cámara Alta poco antes de las 10:30 de la mañana.

En la comparecencia, cada candidato expone brevemente su visión y visión del trabajo, y posteriormente responden a los planteamientos que les expusieron los legisladores y otros que llegan vía electrónica.

A continuación se presentan los puntos relevantes expuestos por los tres candidatos bajo este formato de comparecencia. Animal Político publicó previamente en esta nota el perfil y trayectoria de los candidatos.

De esta terna de candidatos el Senado deberá elegir, por voto mayoritario de dos terceras partes de los legisladores en el pleno, quien será elegido para ocupar el fiscal General por un periodo de nueve años.

Bernardo Bátiz

Duración de su comparecencia: 3 horas

En su intervención inicial Bátiz anunció que de ser elegido fiscal pondrá en marcha un proceso profundo de depuración en la estructura que heredó la Procuraduría General de la República. Esto pues consideró vital recuperar el denominado principio de “buena fe” con el que debe actuar el Ministerio Público, y que dijo que se ha perdido por malas decisiones y corrupción en la institución.

“La PGR fue indebidamente usada para perseguir enemigos y ayudar amigos. La vamos a liquidar. Eso no significa que todos los que están ahí vayan a quedar fuera, pero se necesita un trabajo de selección y depuración permanente. Tiene que haber cambio de fondo y no solo de nombre”, dijo.

Bátiz, quien fue procurador de Ciudad de México de 2000 a 2006 cuando el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como Jefe de Gobierno, garantizó que actuará con autonomía del Ejecutivo. Dijo que será así no solo porque la Constitución ahora lo marque sino porque es su “convicción personal.

“Yo ya fui procurador 6 años y nunca hubiera aceptado órdenes del jefe de gobierno ni de nadie. Autonomía total y plena. La fiscalía no tendrá amigos políticos ni mucho menos (…) será una fiscalía que sirva, que sirva a la justicia y a la verdad solamente. No voy a ser un fiscal carnal”, señaló.

En la ronda de preguntas estas fueron las respuestas del candidato respecto de algunos temas centrales:

Amnistía e indulto a criminales

Bátiz dijo que corresponderá al Poder Legislativo analizar si la amnistía es una figura que pueda aplicarse en el país y establecer las reglas, al igual que el indulto es facultad del Ejecutivo. No obstante, subrayó que pueden ser figuras que ayuden a despresurizar la cara de trabajo que enfrenta la fiscalía.

Facultad de presidente de remover a fiscal

Dijo: “Yo creo que es un buen mecanismo pues debe haber fórmulas a quien no cumple con su deber. Si me sucede a mí y no he hecho mi trabajo lo reconoceré y si hay agravio acudiré a los senadores. El Senado tiene facultad de objetar la remoción”.

¿Crear Fiscalía contra robo de combustible?

Consideró que no es necesario crear una fiscalía especial pues, a su juicio, la estrategia actual del gobierno federal que calificó de “valiente” reducirá ese delito.

Prisión preventiva oficiosa a más delitos

Dijo que reconoce y entiende la demanda social de ampliar la prisión automática a más delitos como robo de combustible, pero se manifestó en contra de recurrir a esta ruta. “Es más dañino a la colectividad un inocente en la cárcel, que un culpable afuera. Al culpable se le encuentra y proceso (…) Pero el daño que se hace a un inocente preso es mucho mayor. Hay que darle mucho mayor énfasis a presunción de inocencia. La prisión preventiva es muy dañina” dijo.

En todo caso, agregó, esta debería ser una medida solo “transitoria”.

Guardia Nacional

Se pronunció a favor de ella pero solo como solución intermedia. “Yo he sido partidario de que a las fuerzas armadas no se les debe usar en la persecución de los delitos, pero se trata de una solución que no es tan radical como esa… hay que crear un sistema policial civil pero no se puede de golpe porque no hay como. La Guardia es un paso en buen camino pero no es la solución final”.

Derechos humanos

Dijo que será el eje central de su actuación como fiscal: el respeto a los derechos humanos de todas las partes, aclaró que no le gusta el concepto “estándares internacionales de derechos humanos”, pero que dichos lineamientos se van a acatar.

¿Investigará los casos de Estafa Maestra y Odebrecht?

Respondió: “Atenderemos estos casos con toda escrupulosidad no vamos a archivar ni guardar en el cajón del escritorio ninguno de los asuntos que estén pendientes. Y los culpables serán llevados ante el juez (…) Especialmente a los que cometen delitos tan graves contra toda la sociedad y se adueñan del patrimonio y cometen actos de corrupción”.

Bátiz dijo que su convicción personal es investigar cualquier delito que se haya cometido mientras este no haya prescrito. Ello en respuesta a su las consultas populares deben definir si se investiga, por ejemplo, a un expresidente o no.

¿Reformar constitución para dar mayor autonomía a fiscalía?

Se manifestó en contra pues, dijo, desde su punto de vista las fiscalías debían permanecer como parte del Poder Ejecutivo. Consideró peligroso pulverizar a los poderes y crear nuevos que puedan enfrentarse, pues eso puede afectar la ingobernabilidad

Consejo Ciudadano y Fiscalía Anticorrupción

La Fiscalía General, a diferencia de PGR, contará con un Consejo Ciudadano que podrá analizar y evaluar acciones de la institución. Bátiz prometió que se trabajará con el mismo y tendrán todo el apoyo y respaldo. “Esa sociedad civil participando será muy bien recibida y será de gran ayuda y apoyo par aun buen funcionamiento de la fiscalía”.

Cuestionado sobre si se permitiría a dicho Consejo participar en nombramiento del fiscal Anticorrupción de la institución, dijo que “puede ser una fórmula” pero que lo reflexionará.

Fideicomisos Sismo

Cuestionado sobre la investigación que la Fiscalía para Delitos Electorales (FEPADE) tiene abierta sobre el fideicomiso que Morena impulsó para apoyar a los damnificados del sismo y donde Bátiz participó, el candidato respondió:

“Fideicomiso lo manejó un banco. La idea fue sugerida por el presidente del partido. El trabajo se organizó por integrantes de Morena pero con independencia de Morena y dimos un apoyo que acaba de concluir hace poco. Hubo un exceso de publicidad negativa pero el manejo fue transparente. La intención era de ayuda en el sismo.

Y si hay una averiguación de FEPADE yo me tendría que excusar de ese asunto”.

Eva Verónica de Gyves Zárate

Duración de su comparecencia: 1 hora 30 minutos.

En su exposición inicial, Verónica de Gyves Zárate identificó dos problemas estructurales que la desaparecida PGR hereda a la Fiscalía General de la República y que serían los de atención prioritaria durante su gestión: el rezago de expedientes y la deficiente integración de los mismos.

“Trabajaré para resolver dos problemas funcionales: rezago y deficiencias en carpetas de investigación. Eso evidencia falta de preparación y corrupción lo que se traduce, a final de cuentas, en impunidad”, dijo.

Otro eje central de su estrategia, señaló la candidata, es realizar un diagnóstico completo de la incidencia delictiva del país para identificar, específicamente, los ilícitos de alto impacto que están afectando a cada región, y a partir de ello poner en marcha las estrategias que resulten pertinentes.

De Gyves, quien actualmente es magistrada en el Tribunal de Justicia de Ciudad de México, destacó que se hará una revisión minuciosa de las determinaciones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que signifiquen la libertad de posibles acusados, con el objetivo de corregir los errores que se presenten en las investigaciones.

Adelantó que a través del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) capacitará a fiscales de la institución pues consideró que su preparación académica tiene que estar a la misma altura de la de los jueces.

En la fase de preguntas y respuesta abordó los siguientes temas:

Guardia Nacional con facultad de investigar ¿a favor?

Cuestionada sobre su opinión respecto a este tema, Verónica de Gyves dijo que la dirección de las investigaciones corresponde solamente al Ministerio Público y él debe de llevar el mando de la misma. Señaló que no está en contra de la conformación de la nueva fuerza, pero sí de que militares esté al frente de una indagatoria.

“Es al MP al que le corresponde dirigir y tener el mando de las investigaciones. Si los elementos de la Guardia con cualquier policía llegan a hacer investigaciones tiene que ser bajo la tutela del Ministerio Púbico porque si no es así los casos, al llegar a los juzgados se van a caer y eso no nos conviene a nadie”, dijo.

Reforma constitucional para mayor autonomía

Sobre la petición de organizaciones de la sociedad civil sobre reformar la Constitución para darle un mayor grado de autonomía a la Fiscalía, De Gyves se mostró a favor de que se revise el marco normativo y se hagan los cambios que se consideren necesarios. Dijo que ella misma podría proponerlo al cumplirse el primer año de su eventual gestión.

Adelantó que estaría de acuerdo en que se reforme para que sea el Poder Legislativo el que nombre a los fiscales especiales, como el de combate a la corrupción y que no lo haga el fiscal general. En cuanto a modificar la intervención del presidente en la designación de fiscal, dijo que es un asunto del cual no puede generar una opinión por el momento.

Violaciones a Derechos Humanos y tortura

De Gyves dijo sobre este punto: “Esas prácticas no deben repetirse y si volvieran a suceder se tomarán las medidas pertinentes. Es fundamental respetar las garantías de todas las partes. Y cualquier determinación internacional en la materia se va a acatar sin objeción. Somos una autoridad y tenemos que ser responsables. La Fiscalía nace para dar otra imagen, y esa imagen hay que respetarla desde adentro”.

Combate a “huachicoleros”

Contrario a la postura de Bernardo Bátiz, la candidata dijo que ve con buenos ojos la formación de un equipo especial dedicado a la investigación de los delitos relacionados con hidrocarburos. Este elemento podría ser parte del plan de persecución penal que el fiscal tiene que elaborar para definir las estrategias de la institución.