Las causas y cómo ha evolucionado el desabasto de gasolina en México

El plan del gobierno de México para combatir el hauchicoleo o robo de combustible ha provocado retrasos en la distribución y escasez de gasolina en varios estados. Desde el 4 de enero comenzaron los reportes de escasez debido al cierre de ductos y a la utilización de pipas para repartir el combustible.

La situación se agravó el 5 y 6 de enero; los estados de Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro registraron desabasto en las estaciones de servicio.

¿Por qué inició el desabasto?

El cierre de ductos y el cambio en la forma en que se distribuye ahora la gasolina son parte de la estrategia que anunció el presidente Andrés López Obrador el 27 de diciembre de 2018.

El plan prevé además que 4 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina resguarden 58 instalaciones estratégicas de Pemex, entre ellas seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y el control de ducto.

Al presentar el plan contra el huachicol, Pemex informó que se intervino la empresa, cesó a funcionarios, e iniciaron procedimientos penales por robo de combustible contra tres persona, cuyos nombres y cargos no se revelaron.

Para el 9 de enero, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que cinco personas del área de monitoreo de Pemex, que no aplicaron los protocolos correspondientes al detectar posible ordeña de ductos o robo de combustible, fueron despedidas y denunciadas.

Con el cambio de administración se observó que las personas encargadas del sistema de monitoreo permitían que durante horas se registrara una baja de presión en los ductos, sin detener el flujo de combustible, aunque hubiera la probabilidad de fuga o del llamado huachicoleo.

El presidente declaró que las válvulas de los ductos se cerrarán el tiempo que sea necesario, y aunque dijo que no había problemas de desabasto y que lo único que se cuidaba era la distribución, al menos 10 estados han tenido problemas con el abasto de combustible: Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Michoacán y Ciudad de México.

En CDMX

En la Ciudad de México, 85 de las 400 gasolineras capitalinas registraron problemas de distribución; algunas reportaban falta de diésel, Premium, y otras llevaban un par de días sin ser surtidas.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que una parte importante de las gasolineras que se quedaron sin combustibles en CDMX por el gran número de automovilistas del Estado de México que se trasladaron a la ciudad a cargar sus tanques.

En varios puntos, conductores de taxis, automóviles particulares y de autobuses de pasajeros hicieron fila durante más de una hora en algunas gasolineras a la espera de poder llenar sus tanques.

En el caso de Toluca, Estado de México, la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (Adigal) reportó que unas 140 estaciones habían cerrado por la falta de combustible.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene vigilancia en las gasolineras afectadas e informó que algunas de las gasolineras solicitaron “racionar” el combustible por la demanda.

¿Saboteo en ducto?

El 9 de enero se informó que el problema del abasto de gasolina, originado por los retrasos en la distribución del combustible, estaba por resolverse, sin embargo, hubo una fuga en el ducto Tuxpan -Azcapotzalco, en un tramo de Hidalgo, lo que agravó la situación.

Ese mismo día la reparación del ducto quedó listo pero a las 10 de la noche se volvió a afectar, acción que Andrés Manuel López Obrador calificó de “sabotaje”.

En estados, largas filas en gasolineras y caos en transporte

En las principales ciudades de Guanajuato, Jalisco y Michoacán se ha reportó caos en el transporte público, en el traslado de alimentos, la recolección de basura, así como ausentismo escolar y laboral.

En Morelia, el desabasto ocasionó el paro de labores de 2 mil 400 unidades del transporte público. Los prestadores de este servicio, se salen de ruta por dos o cuatro horas y en no pocos casos ya no regresan a trabajar porque no consiguieron gasolina.

De acuerdo con Quadratín, la escasez de combustible que se registra en la capital michoacana también ha afectado a los servicios de radiotaxi.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pidió a Pemex que ofrezca una explicación a detalle sobre el desabasto de combustible que existe y cuándo se va a normalizar, y aunque reconoció que el problema del robo de hidrocarburos se debe resolver con medidas duras, dijo que los ciudadanos no deben pagar los costos.

Señaló que es grave el problema de abasto de combustibles en 50% de la demanda en el estado, donde se consumen a diario entre 14 millones y 15 millones de litros al día.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que está en contra del robo de combustible, pero también en contra del retraso en la distribución.

De acuerdo con el diario Reforma, la entidad pondrá en marcha un “plan b” en caso de que Pemex no cumpla con su ofrecimiento de enviar 41 mil barriles de gasolina en las próximas horas y traerá gasolina de Texas.

“Y por otro lado estamos viendo el tema de importar gasolina a través de carrotanques, a través de ferrocarril, trayendo de Texas este combustible. Vamos a ver las opciones si es viable y si lo podemos hacer a través de los gasolineros y empezar a acelerar”, dijo.

En Guanajuato, empresarios establecieron un decálogo para el abasto en las estaciones que incluyen acciones como ampliar la venta de 300 a 500 pesos y limitar la venta en bidón a cien pesos, porque se detectó que había personas revendiendo el combustible a un mayor precio. También se estableció la prohibición del apartado de lugares y se limitó a 500 vehículos las filas en las gasolineras.

El 9 de enero la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Guanajuato decretó “emergencia” y acordó suspender labores; los juzgados federales solicitaron al Consejo de la Judicatura anular los procesos y días legales de juicios en marcha.

En Coahuila, al menos 20 estaciones dejaron de trabajar. En Saltillo, por ejemplo, el 30% de las 140 gasolineras reportan falta de alguno de los combustibles.

En Querétaro sigue agravándose la situación, principalmente en los municipios de Corregidora, El Marqués, San Juan del Río y Querétaro.

El gobernador de ese estado, Francisco Domínguez Servién, dijo que no hay gasolina en una de cada tres estaciones y prevé que el abasto se normalice en una semana.

Domínguez dijo que, hasta el momento, Pemex no ha cumplido totalmente con su oferta de entregar 10 mil barriles diarios para abastecer a las estaciones de esa entidad.

¿Cuándo regresará todo a la normalidad?

Tanto Pemex como el gobierno federal aseguraron que “no hay desabasto de hidrocarburos, por lo que se llama a la población a no realizar compras de pánico, ni caer en especulaciones de escasez de combustible”. Han pedido tener paciencia y prudencia, que pronto todo regresará a la normalidad, pero no ha dado ni un plazo, ni una fecha exacta en la que se comprometan a regularizar el abasto.

#Pemex 🇲🇽 exhorta a los mexicanos a evitar compras de pánico ⛽️ • En la Ciudad de México y área metropolitana incrementó la demanda debido a compras extraordinarias • Reitera que se cuenta con suficiente inventario para atender a la población 🔗 https://t.co/VqRidqKfqw pic.twitter.com/4vPtLDcJ6E — Petróleos Mexicanos (@Pemex) January 10, 2019

Petróleos Mexicanos dijo que hay suficiente inventario de producto en las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) para satisfacer la demanda de la población en todo el país y que la situación que se vive en algunas regiones es sólo por un ajuste logístico en la distribución.