Bloqueos, riñas y compras de pánico: Gobernadores temen violencia por escasez de gasolina

Tras el desabasto de gasolina en al menos 10 entidades del país, algunos gobernadores han mostrado preocupación ante el enojo de la gente y posibles conatos de violencia.

En el caso de Michoacán, más de la mitad de los 113 municipios que conforman el estado presentan desabasto de gasolina. El gobernador Silvano Aureoles informó que la entidad cuenta con solo el 40% de abasto y alertó de conatos de violencia.

“Hay largas filas, la gente está durmiendo formada en las filas para esperar cargar gasolina y abastecerse, pero también está habiendo ya conatos de violencia y desesperación porque empiezan las compras de pánico”.

Apenas este viernes 11 de enero, policías municipales soltaron disparos al aire para disuadir una riña entre dos hombres en una gasolinera en la Colonia Villada, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Alrededor de 100 automovilistas que hicieron fila para cargar combustible comenzaron a pelear tras un comentario por el desabasto y el gobierno, y ante esta situación, un policía realizó alrededor de 15 disparos al aire, como mecanismo para dispersar a la multitud, de acuerdo con el diario Reforma.

El gobierno municipal informó que policías atendieron un llamado de alteración al orden en el sitio, pues mototaxistas supuestamente ingerían bebidas alcohólicas. Por los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició una investigación.

La madrugada de este sábado en la Gasolinería ubicada en Av Carmelo Pérez esq Glorieta de Colon col Vicente Villada de Nezahualcóyotl se presentó un enfrentamiento entre policías y gente que tomaba bebidas alcohólicas mientras esperaban combustible hubo disparos sin lesionados pic.twitter.com/5YEBJkZCo2 — OMAC CDMX (@omacmx) January 12, 2019

Por la probable detonación de mecanismos que ponen en riesgo la integridad física de las personas y la posible violacion a sus #DDHH en gasolinera de #Nezahualcóyotl, se inicia investigación de oficio bajo el expediente No. CODHEM/NEZA/58/2019. @CNDH https://t.co/SNAjVHdibe — Jorge Olvera García (@JorgeOlveraG) January 12, 2019

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, también advirtió que ya hay registros de conatos de violencia, molestia y de desesperación entre la gente.

“Yo sí veo en Querétaro una ciudadanía enojada porque están haciendo filas, largas horas, pérdida de tiempo, la gente quedándose a dormir, esperando a que llegue la pipa. Entonces es gente muy molesta, empresarios molestos, industriales molestos; estamos tratando de tener la comunicación para restablecer esto”, señaló el gobernador.

El viernes 11 de enero, un grupo de vecinos y automovilistas bloquearon el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la comunidad de San Francisco, para exigir abasto de gasolina.

El bloqueo duró más de cuatro horas, situación que generó una confrontación entre los manifestantes y los automovilistas que se vieron varados por el cierre de la vialidad.

En tanto, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a Pemex que normalicen el abasto de combustible.

“Basta de que el gobierno federal y Pemex no den la cara ni hablen con la verdad, ya basta de decisiones unilaterales y de que actúen como si los estados, los municipios y las instituciones no existiera. Jalisco no merece este trato”, expresó en su cuenta de Facebook.

Acusó que el gobierno de la República decidió cerrar los oleoductos y cambiar el sistema de distribución para combatir el robo de combustibles sin medidas preventivas “y sin socializar con las autoridades que pudimos haber ayudado a mitigar las graves consecuencias”.

Capitalinos y mexiquenses viajan hasta Morelos por combustible

Automovilistas de la Ciudad de México y del Estado de México han comenzado a viajar hasta Morelos, en donde, hasta el momento, tienen suficiente combustible.

Por esta razón, el gobierno ha restringido la venta de gasolina en contenedores, garrafas y bidones y solo se surtirá el combustible en los vehículos; y advirtió que las estaciones de servicios que no cumplan con la medida serán sancionadas.

En apego al oficio emitido por esta coordinación a propietarios y representantes de estaciones de servicio de hidrocarburos, se lleva a cabo recorridos por gasolineras del estado para verificar que no se realice la venta de combustible en contenedores no aptos para su transporte. pic.twitter.com/owKcEsI1cS — Protección Civil (@PC_Morelos) January 11, 2019

En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que está garantizada la circulación del transporte público, a pesar de la falta de gasolina, e informó que no se contempla la gratuidad en el servicio.

Afirmó que de acuerdo a información de Petróleos Mexicanos (Pemex), “en estos días se va a normalizar el suministro de gasolina” y aseguró que ya es mayor el suministro de pipas a las gasolineras.

En conferencia de prensa, explicó que las estaciones de servicio de gasolina tienen capacidad para almacenar 40 mil litros del energético y las pipas sólo llevan 20 mil litros, lo que revela la falta del combustible por la alta demanda de los últimos tres días.

También advirtió que no permitirá que se venda gasolina en las calles a través de recipientes, ya que ello implica un delito del orden federal.

Comparto el comunicado con las recomendaciones a los habitantes de la Ciudad en tanto se regulariza la distribución de gasolina: https://t.co/wsx6YvAFvM — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 12, 2019

“Lo mencionamos con Pemex. A ellos les toca una parte de la normatividad, pero de nuestra parte es un delito que se lleva al Juzgado Cívico. No se va a permitir que en las calles se venda gasolina”, insistió, al exhortar a la ciudadanía a no comprar combustible en el mercado informal.

Dijo que la falta es administrativa al hacer uso indebido de la vía pública, a través del comercio informal que se sanciona con cinco a diez días de Unidad de Medida y Actualización (UMA), o arresto de cinco a 24 horas.

Claudia Sheinbaum refirió que el número de estaciones de gasolina que van normalizando el servicio, cambia de manera rápida, por lo que el dato estadístico no se tiene en tiempo real.

El plan del gobierno de México para combatir el hauchicoleo o robo de combustible ha provocado retrasos en la distribución y escasez de gasolina en varios estados.

Con información de Noticieros Televisa, Notimex y Reforma