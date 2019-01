Gobernadores exigen normalizar abasto de gasolina; en Morelia, escasez para transporte público

Gobernadores de estados como Guanajuato y Jalisco exigieron a Pemex normalizar el abasto de combustible, luego de que desde el fin de semana persisten los reportes de escasez de gasolina o se observaron largas filas de automóviles para cargar combustible en las estaciones de servicio.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pidió a Pemex que ofrezca una explicación a detalle sobre el desabasto de combustible que existe y cuándo se va a normalizar, y aunque reconoció que el problema del robo de hidrocarburos se debe resolver con medidas duras, dijo que los ciudadanos no deben pagar los costos.

Señaló que es grave el problema de abasto de combustibles en 50% de la demanda en el estado, donde se consumen a diario entre 14 millones y 15 millones de litros al día.

Detalló que hay 830 estaciones de servicio, y en 70% de ellas puede haber cierre total o abasto parcial por falta de hidrocarburos.

Sin embargo, Alfaro informó que el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, le informó que a partir de este martes llegarán al estado 94 mil barriles de gasolinas y diésel diarios hasta poder aumentar el abastecimiento del estado, eso equivale a 14 millones 946 mil litros por día.

Lo que sí nos aseguró es que, a partir de de mañana, llegarán a Jalisco 94 mil barriles diarios de gasolina y diésel hasta poder aumentar el abastecimiento del estado; eso equivale a 14,946,000 litros por día. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 8, 2019

En tanto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que está en contra del robo de combustible, pero también en contra del retraso en la distribución.

Sinuhé Rodríguez dijo que Pemex abrió el ducto que corre de Salamanca a León para acabar con el desabasto de combustible en la región, pero una falla provocó que se volviera a cerrar, agudizando la escasez de gasolina.

“Ayer me decía el director (de Pemex) que abriendo el ducto León-Salamanca podríamos regularizar el abasto; sin embargo, a horas de que lo abrieron lo tuvieron que cerrar, me dicen que tuvieron problemas, lo van abrir en la noche y espero que pronto se normalice este abasto”, dijo.

El panista señaló que de las 500 gasolineras de la entidad, el fin de semana solamente operó 10%, mientras que a partir de ayer se incrementó a 25%.

“Ha ido llegando poca gasolina, pero es insuficiente, el reporte es que tenemos el 10% de gasolineras con combustible el fin de semana, hoy es ya el 25% de gasolineras que cuentan con combustible, pero aun así es insuficiente para el regreso a clases, para la puesta en marcha del aspecto económico en el estado, necesitamos estar al cien por ciento”, indicó.

Señaló que se ofreció enviar más pipas a la entidad, aunque reconoció que es complicado.

“Se está surtiendo con pipas, que se iban a incrementar, nos iban a mandar más pipas, pero la problemática no es solamente Guanajuato, hay otros estados que están en la misma situación, está complicado el tema”, agregó.

En Michoacán hay paro de más de 2 mil unidades

En tanto, el desabasto de combustible en Michoacán ocasionó el paro de labores de 2 mil 400 unidades del transporte público en Morelia, informó el dirigente de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT) en Michoacán, José Trinidad Martínez Pasalagua.

Martínez Pasalagua advirtió que “interrumpir la movilidad de la población puede generar un conflicto social”.

Ante el problema de desabasto, los prestadores de este servicio, se salen de ruta por dos o cuatro horas y en no pocos casos ya no regresan a trabajar porque no consiguieron gasolina.

De acuerdo con Quadratín, la escasez de combustible que se registra en la capital michoacana también ha alcanzado a los servicios de radiotaxi.

— Quadratín Michoacán (@Quadratin_) January 8, 2019

De acuerdo con Quadratín, la escasez de combustible que se registra en la capital michoacana también ha alcanzado a los servicios de radiotaxi.

En otros estados

En Coahuila, al menos 20 estaciones dejaron de trabajar. En Saltillo, por ejemplo, el 30% de las 140 gasolineras reportan falta de alguno de los combustibles.

En Querétaro sigue agravándose la situación, principalmente en los municipios de Corregidora, El Marqués, San Juan del Río y Querétaro.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, dijo que no hay gasolina en una de cada tres estaciones y prevé que el abasto se normalice en una semana.

La Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (Adigal) del Estado de México informó que el mayor desabasto de gasolina, se registra en 14 municipios del Estado de México.

Sener admite fallas y pide disculpas por escasez de gasolina

La Secretaría de Energía (Sener) admitió que hubo fallas en la logística para el abasto de gasolina, tras el cierre de ductos que transportaban el combustible.

“Posiblemente a la hora del cálculo no tuvimos la logística suficiente”, reconoció la titular de la dependencia, Rocío Nahle, en una entrevista radiofónica en Radio Fórmula.

Aseguró que no hubo afectaciones significativas en ciudades como Monterrey, Mérida o la Ciudad de México, pero reconoció que las quejas vienen de la zona de El Bajío.

“Le pedimos disculpas a la gente de antemano. No fue nuestra intención ocasionarle malestar a alguien”, añadió.

La titular Sener agregó que se está normalizando el abasto del combustible en las zonas afectadas, prometió que se seguirán cerrando los ductos cuando se detecten bajas de presión sin importar la hora ni lugar, y ofreció disculpas a los mexicanos por los problemas derivados.

Con información de Radio Fórmula, Notimex y Quadratín