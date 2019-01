Así queda el dictamen de Guardia Nacional que se discute este miércoles en Diputados

El dictamen de la reforma constitucional con el que se pretende crear la Guardia Nacional, ya con las modificaciones que hoy se pondrán a discusión y votarán en el pleno de la Cámara de Diputados, agrega a petición de la bancada del PRI y con aval de Morena, que la Guardia actúe en colaboración con los estados y que se defina un programa para fortalecer a las policías municipales.

Las modificaciones finales, a las que Animal Político tuvo acceso, también añaden que la Guardia Nacional es una “institución policial de carácter y dirección civil”, pero al mismo tiempo señala que ésta tendrá una “Junta de Jefes de Estado Mayor” compuesta por integrantes de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad.

Como se había adelantado en esta nota además del tema del mando, el dictamen modificado elimina las facultades que se habían planteado en el documento aprobado en diciembre para que la federación regulara a las policías auxiliares de los estados, tuviera acceso a los centros de monitoreo, y pudiera incluso retirar subsidios de seguridad a estados y municipios.

Se mantiene en el dictamen el fuero militar para los casos en los que los integrantes de la Guardia cometan faltas a la disciplina militar, así como la atribución de la Defensa de reclutar, formar, capacitar y en general manejar a este cuerpo. También la facultad de que la Guardia actúe en colaboración con el Ministerio Público, es decir, tenga facultad de investigación para los delitos en general.

A petición de diputados del PRI se agregaron dos temas. Por un lado en la propuesta de reforma al artículo 21 constitucional (donde se explica que es la Guardia Nacional y sus funciones) se añade la frase “así como colaboración en estos objetivos con las entidades federativas”.

Lo anterior con el objetivo de que se plasme la obligación de la nueva fuerza con las entidades y no actúe por su cuenta.

Y también, a petición de los priistas, en el nuevo paquete de artículos transitorios se añade el 4to que señala: “El Sistema Nacional de Seguridad Pública implementará un esquema de fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de las instituciones policiales, bajo objetivos cuyos resultados sean verificable”.

De acuerdo con legisladores cercanos a este proceso, esta propuesta de dictamen modificado ya cuenta con el apoyo de la bancada del PRI, que sumada a la de Morena, Partido del Trabajo, PES y Verde facilitaría alcanzar la mayoría calificada de 2/3 partes del Congreso que se requiere para que se apruebe la reforma constitucional.

Quienes están en desacuerdo con la propuesta son las organizaciones ciudadanos agrupadas en el colectivo “Seguridad Sin Guerra”, diversos expertos y legisladores de algunos partidos de oposición, quienes advierten que el mando operativo de la nueva fuerza en realidad no será civil y que los cambios propuestos no son suficientes para impedir la militarización de la seguridad pública en México.

“Aunque tiene mejor técnica legislativa, y es una redacción más limpia, (el dictamen) sigue siendo la propuesta original de militarizar por la vía constitucional la seguridad pública, el mando civil es simbólico, y no se atendieron demandas de especialistas, ni resoluciones de la CoIDH, ni convenciones internacionales ni atendieron las evidencias que señalan que no es la vía para resolver el problema de la inseguridad. La violencia no puede combatirse con más violencia”, dijo en entrevista la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano.

La legisladora también advirtió que el nuevo dictamen elimina la facultad que tenía el Senado de vetar el uso de la Guardia Nacional y habilita que se le pueda utilizar en temas de seguridad interior y nacional, y no solo seguridad pública.

A continuación se publica el documento con las modificaciones.

En la columna de la izquierda se advierte lo que dice la Constitución Política actualmente sin reformar, en la columna del centro lo que dice el dictamen aprobado en diciembre por comisiones y que es la base sobre el cual se presentarán hoy las modificaciones, y en la columna de la derecha como queda el nuevo dictamen ya con los cambios que se propondrán como reservas o una nueva al mismo.