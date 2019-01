Plan contra huachicol deja pérdidas por 1,250 mdp y afecta transporte de materia prima: empresarios

Empresarios mexicanos expresaron su apoyo y reconocimiento a la estrategia del gobierno para combatir el robo de combustibles, pero señalaron que es necesario que exista un plan que regularice la distribución de gasolina en el país.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó los esfuerzos del gobierno federal para terminar con el robo y distribución ilegal de combustible, sin embargo, su presidente, Gustavo Hoyos, criticó que la estrategia emprendida “ha adolecido de graves errores y una implementación que ha resultado extremadamente dañina en primer lugar para la población en general, y en segundo término para las empresas”.

“Desde la Coparmex exigimos una revisión de emergencia de la estrategia integral para enfrentar este fenómeno de tal manera que se pueda restablecer el servicio a la brevedad posible. No hay tiempo que perder, cada día la afectación crece”, señaló.

Añadió que hasta el momento, el desabasto de gasolina ha provocado pérdidas por 1,250 millones de pesos en empresas de Michoacán, Querétaro y Guanajuato.

El presidente de la Confederación exigió que “nunca más una medida así sea implementada de buena fe, debe ejecutarse sin planeación ni estrategia”.

En el acto, presidentes de la organización en estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro, que han sido afectados por el desabasto, se sumaron a la exigencia de que se restablezca en el corto plazo la distribución de combustible, debido a que han comenzado a sufrir afectaciones en el transporte de materias primas.

Asimismo, hicieron un llamado al gobierno federal para que “no se oculte información, que no se trate de tapar la realidad con un dedo, porque esto ha generado una falta de confianza en la información tardía e imprecisa que se ha generado desde el gobierno federal y Pemex”.

Este miércoles el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, reconoció la intención del gobierno para combatir el robo de combustible, pero demandó que se regularice su distribución.

Entrevistado luego de la Reunión de Embajadores y Cónsules, Castañón dijo que no han registrado pérdidas considerables porque no se ha detenido la producción ni se han generalizado los problemas de abasto, pero pidió que las autoridades no tarden en resolver la falta de gasolina en algunos estados.

El presidente de la CCE agregó que, si el plan es integral y se tienen tiempos definidos para resolver el desabasto las empresas podrán administrar por algunos días sus recursos para continuar trabajando, pero en caso de que no se cuenten con fechas definidas encontrarán dificultades para continuar trabajando.

Por su parte, la Cámara Nacional del Autotrasporte de Carga (Canacar) se ofreció a cooperar con el gobierno federal para trasladar combustible en estados del centro y norte del país que enfrentan problemas de suministro.

El presidente del organismo, Leonel Alvarez, indicó que la Canacar-Tabasco cuenta con aproximadamente 60 pipas o “carros tanque” que, en caso de ser requeridas, podrían transportar gasolina a estados con desabasto.

En entrevista, Alvarez mencionó que la única solicitud que harían al gobierno es que se les otorgue más seguridad para circular en las carreteras, pues la distribución de esta forma implica que podrían darse robos de pipas.

