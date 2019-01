Gobierno federal da a conocer su medición de homicidios; insiste en que hay una tendencia a la baja

El gobierno federal mostró su metodología para medir los homicidios dolosos en México, y aunque reconoció una cifra parcial de 1,786 casos en su primer mes, señaló que hay una tendencia a la baja, que no es definitiva.



Un día después de que el periódico Reforma publicó que en el primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentaron los homicidios 65 %, respecto al mes anterior, el presidente insistió en que la información es falsa y “sensacionalista”.



El secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que los datos del diario caen en fallas, como no basarse en un concepto delictivo definido, al usar el término de “ejecuciones”; que no tiene una metodología sólida respaldada por expertos; que no transparenta sus fuentes de información; que contrasta periodos no comparables, y que sus publicaciones no tienen una regularidad estable.



El secretario invitó al medio a publicar su metodología para contrastar las cifras, e insistió en que el gobierno federal solo se basará en datos oficiales, como el reporte anual de fallecimientos por homicidios, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); el reporte del Centro Nacional de Información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el reporte diario de Incidencias de Homicidios Vinculados con la Delincuencia Organizada.

Incluso, dijo que “cualquier gobierno podría tomar ventaja de la información equivocada de Reforma, puesto que está muy por debajo de la cifra real de homicidios dolosos…Pero no vamos a aprovecharnos del error de un periódico, no. Estamos trabajando con cifras oficiales”.



Durazo expuso que el registro diario arroja 1,786 homicidios dolosos en el mes de diciembre, pero señaló que no es el dato completo del mes, pues iniciaron el registro específico hasta el dia 8.



“La información que recibe diariamente el presidente no se basa en estadísticas, sino en tendencias relevantes que afectan la seguridad. De hecho, la información desarrollada por la Mesa General de Inteligencia sólo es para fines de carácter táctico, estratégico”, explicó el secretario al dar a conocer las gráficas sobre la medición de homicidios, robo de automóviles, así como de combustible.



López Obrador aseguró que partir de ahora periódicamente, presentarán los informes encargados de registrar la incidencia delictiva. “No es un asunto sencillo, estamos trabajando todos los días con ese propósito. Pero al mismo tiempo estamos optimistas, seguros de que vamos a obtener buenos resultados, porque estamos haciendo lo que no se hacía antes”, explicó.