Guaidó se declara presidente interino de Venezuela y EU lo respalda; gobierno de México reconoce a Maduro

El Gobierno de México mantiene su postura de reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, luego de la autoproclamación de Juan Guaidó, líder del Parlamento, como presidente interino de ese país.

Lo anterior, pese a que Donald Trump reconociera al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, como presidente interino. Este hecho motivó a que Venezuela rompiera relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

Otros países que han desconocido al gobierno de Nicolás Maduro son Brasil, Colombia, Perú, Puerto Rico, Chile y Canadá.

Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, declaró en entrevista que el posicionamiento de México es de reconocer “a las autoridades electas de acuerdo a la constitución venezolana”.

Ramírez agregó que en tanto no haya cambio en la postura de México se mantendrá la representación diplomática en Venezuela.

“El país de manera soberana puede coincidir o puede no coincidir; nosotros no coincidimos con la postura del presidente de la OEA (…) México no fue consultado y por eso no comparte la posición”, comentó el vocero.

Agregó que hasta el momento no hay pronunciamiento directo del Gobierno de México y que las relaciones con Venezuela se mantienen.

“En tanto que no se resuelva el conflicto interno y no haya salida constitucional, México seguirá reconociendo a Venezuela”, recalcó.

El gobierno mexicano analiza la situación en Venezuela. Hasta el momento no hay ningún cambio en sus relaciones diplomáticas con ese país ni con su gobierno. — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 23, 2019

Este miércoles, Juan Guaidó, líder del Parlamento de Venezuela, se autoproclamó presidente interino del país antes miles de seguidores y afirmó que asumirá las competencias del ejecutivo para “lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres”.

Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los primeros mandatarios en reconocer “oficialmente” a Guaidó como presidente interino de ese país, y alentó a otros gobiernos a hacer lo mismo.

A él se sumaron los gobiernos de Brasil, Colombia, Perú, Puerto Rico, Chile y Canadá, además del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, quien felicitó al líder de la oposición.

El ministro de Venezuela, en tanto, señaló que desconocen el nombramiento de Guaidó.

No es la primera vez que México difiere

A inicios de enero los países reunidos en el Grupo de Lima reclamaron el “restablecimiento de la democracia” en Venezuela a pocos días de que Nicolás Maduro jurara su cargo como presidente del país sudamericano para un nuevo mandato.

Desde aquel momento países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía (todos integrantes del Grupo de Lima) no reconocieron el resultado de los comicios de mayo y por ende a Nicolás Maduro como presidente electo.

A estas naciones se unieron Estados Unidos y la Unión Europea.

Sin embargo el único país del Grupo de Lima que mantuvo una postura distinta fue México.

El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador se abstuvo de firmar el comunicado del Grupo de Lima argumentando que lo hacía para “mantener abiertos sus canales diplomáticos con Caracas para ayudar a encontrar una solución a la crisis política de ese país”.

De esta forma, el gobierno mexicano mantiene distancia ante la crisis de Venezuela y opta por una relación diplomática.

Con información de BBC y AFP.