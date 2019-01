Inasistencias, retrasos y reclamos marcan segunda jornada de comparecencias de aspirantes a fiscal general

La segunda y última jornada de comparecencias en el Senado, de las personas que aspiran a ocupar el cargo de fiscal General de la República, concluyó tras registrarse un retraso en el arranque de la sesión, la inasistencia de varios de los legisladores, y la inconformidad de candidatos por esta situación y por el procedimiento en general.

Las comparecencias de los 12 aspirantes restantes -el lunes habían comparecido los primeros 15- estaban programadas para iniciar a las 11 de la mañana, ante los 15 senadores que integran la Comisión de Justicia. Los candidatos fueron citados con media hora de antelación, a las 10 y media de la mañana.

Pero al llegar la hora pactada la sesión no inició porque solo se encontraban presentes cuatro legisladores, entre ellos el presidente de la comisión, Julio Menchaca. El reglamento marca que la sesión de trabajo no podría iniciar sin que hubiera – por lo menos – la mitad de los senadores más uno (8 legisladores), lo que se logró hasta las 11:28 de la mañana.

Las comparecencias (de 10 minutos y sin posibilidad de preguntar nada a los candidatos) concluyeron a las 13:55 horas, sin que se consiguiera en algún momento que estuvieran todos los senadores de la comisión presentes. Esta situación provocó que uno de los aspirantes, Miguel Nava Alvarado, reclamara públicamente durante su comparecencia lo que calificó como “falta de disciplina” de los legisladores.

“Para dirigir a la Fiscalía creo que una de las cosas fundamentales que se requiere es disciplina, pero eso es lo que ha faltado aquí. Se nos convocó a las 11 de la mañana y no iniciamos a esa hora. Y lamentablemente no veo aquí a los 15 legisladores integrantes de esta comisión, y tampoco veo a senadores de otras comisiones como la de Derechos Humanos, que deberían estar interesados también. Me avergüenza en verdad el poco interés y espero que esto no sea solo un espectáculo y una simulación”, dijo Nava.

Otros participantes comentaron, sin hacerlo público, su malestar por los retrasos en la sesión, por la inasistencia de senadores y en general por el formato de estas comparecencias que el colectivo #FiscalíaQueSirva calificó de pocos serias. En la primera jornada de comparecencias también hubo un candidato que se quejó en la comparecencia de este procedimiento.

Los senadores Damián Zepeda del PAN, y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, pidieron al concluir las intervenciones de los aspirantes que se solicite a la Junta de Coordinación Política modificar el esquema de comparecencia previsto, para la terna final de candidatos que definirá el presidente. Esto ya que se contemplan solo preguntas por escrito y no un formato libre de cuestionamientos.

En respuesta a ello, el presidente de la Comisión de Justicia defendió que a la sesión sí asistieron los legisladores de Morena, y señaló que las que no se presentaron fueron dos legisladoras del PAN. Dijo que es difícil que se presenten todos por las agendas pero que fue suficiente para que hubiera quorum.

En cuanto a las críticas de los colectivos, Menchaca reiteró que ellos los han escuchado pero que el Senado tiene que cumplir con la designación en los tiempos establecidos, y adelantó que es muy factible que se modifique el formato de comparecencias con los candidatos que lleguen a la terna final, para que puedan ser cuestionados libremente.

Enorme rezago, retos y propuestas

Al igual que sucedió ayer, los 12 candidatos que comparecieron ante el Senado coincidieron en diversos temas y propuestas, entre ellos la necesidad de capacitar al personal de la Fiscalía General y fortalecer el servicio profesional de carrera, combatir la corrupción dentro y fuera de la institución, elevar los estándares de investigación de acuerdo con lo que exige el nuevo sistema penal, recuperar la confianza ciudadana, actuar con respeto a los derechos humanos y atender las recomendaciones de la CNDH, entre otros.

Entre los temas que de forma diferenciada abordaron los candidatos, destacó por los datos aportados el de la carga de trabajo que hereda la nueva Fiscalía de parte de la PGR, tema comentado por Alejandro Gertz Manero, quien no solo es aspirante a cargo del fiscal sino además funge como el encargado de dicha institución, tras haber sido nombrado subprocurador por el presidente.

Gertz reveló que actualmente la Fiscalía tiene 205 mil averiguaciones previas rezagadas del sistema penal anterior, abiertas pero sin ninguna resolución, además de 22 mil órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales que no han sido cumplimentados. A ello se suma lo que ya está pendiente de resolver con el nuevo sistema: 101 mil carpetas de investigación iniciadas y 6 mil mandamientos más sin ejecutar.

“Se trata de un diagnóstico descarnado e insoslayable (…) los niveles de eficiencia son ínfimos”, dijo. Para revertir esta situación expuso varias propuestas, entre ellas tener más y mejor personal humano para enfrentar la carga de trabajo.

Otro de los candidatos, el abogado Luis Pérez de Acha, puso énfasis en el combate a la corrupción y particularmete en el caso de las empresas fantasma. Dijo que la Fiscalía General y otras instituciones deben enfocarse en el combate a este esquema, pues advirtió que su uso se ha expandido a múltiples fines ilícitos, desde la evasión de impuestos, hasta el desvío de recursos públicos, financiamiento ilegal de campañas electorales y lavado de dinero.

Pérez de Acha también destacó la necesidad de reformar el apartado B del artículo 123 de la Constitución, que hoy permite despedir a las personas que trabajan en áreas de justicia y seguridad sin ningún tipo de compensación.

Otro aspirante, el exprocurador capitalino Bernardo Bátiz, puso énfasis en la necesidad de rescatar y aplicar el concepto de “buena fe” con el que debe actuar el Ministerio Público. Dijo que si es nombrado en el cargo garantiza que no se inventarán hechos ni criminales. “Nunca más sembrar armas a fallecidos en enfrentamientos”, señaló.

En su intervención el aspirante Gilberto Ayón Reyes dijo que la Fiscalía debe entablar convenios de colaboración con universidades públicas para facilitar el reclutamiento de nuevo personal de calidad. En cambio Jorge Campos Murillo dijo que se debe buscar la creación de la denominada “Universidad de Seguridad Pública” en la que se capaciten a los futuros policías preventivos e investigadores.

Ángel Buendía se mostró a favor de transparentar la actuación del Ministerio Público y fortalecerlo para que no prive la impunidad, mientras que Marcos Santana Morales (exprocurador de Colima) dice que privilegiaría el trabajo de inteligencia y coordinación con otras autoridades. Javier Ontiveros dijo que es necesario fortalecer los mecanismos de resolución alternos e caso para abatir las cargas de trabajo.

Y el ya mencionado Miguel Nava Alvarado enfocó la parte final de su participación en criticar el procedimiento y dijo que esperaba que “no se tratara de una farsa”. Pidió al presidente López Obrador que no incluya en la terna final a “excolaboradores y amigos”.

Lo que sigue

El senador Menchaca Salazar dijo que el informe de los dos días de comparecencia de los 27 candidatos a fiscal será enviado a la Junta de Coordinación Política del Senado, para que ellos propongan al pleno una lista de 10 candidatos finales que se enviaría al presidente de la República.

Se prevé que la presentación de esta lista y su votación se den este miércoles en el pleno, en el arranque del periodo extraordinario que concluye el 21 de enero.

Si el Senado no lograra aprobar por el voto de dos terceras partes de los legisladores una lista de 10 candidatos, entonces el presidente podría libremente elegir a una terna final de la relación de todos los candidatos que resultaron elegibles.