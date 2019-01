Intrépidas, la bici escuela para formar a mujeres ciclistas sin miedo

Para las integrantes del colectivo Intrépidas, “el único freno de la mujer es el de su bici”. Este grupo de jóvenes de Cuernavaca, Morelos, enseña a mujeres y niñas a andar en bicicleta y perder el miedo de utilizarla como medio de transporte.

Rubí Esquivel, una de las cuatro fundadoras de Intrépidas, cuenta que iniciaron con los cursos de ciclismo en Cuernavaca hace siete años, para incentivar entre las mujeres el uso de la bicicleta, que tiene como usuarios principales a los hombres.

“Hace siete años, un grupo de amigas que siempre rodábamos juntas empezamos a practicar actividades de cicloturismo, y un día nos dimos cuenta que iban casi puros hombres, o si la salida era convocada por mujeres, llegaban pocas”, señala. Para saber por qué ocurría eso, platicaron con sus conocidas sobre la razón por la que no utilizaban la bicicleta. La respuesta más recurrente era porque nunca aprendieron, el miedo a sufrir un accidente o una falla mecánica.

“Para todas nosotras que empezamos a rodar desde niñas era muy normal andar en bici, pero empezamos a hablar con familiares y amigas, preguntándoles por qué no se animaban a rodar, y nos dijeron que nunca aprendieron a montar bicicleta porque “era para machorras”, e incluso porque “podían perder la virginidad o su capacidad reproductiva podía verse afectada”.

Sin embargo, también se percataron de que las mujeres decían sentirse seguras para practicar ciclismo solo si estaban acompañadas por un hombre.

Por ello, decidieron organizarse para dar cursos a mujeres y niñas para andar en bicicleta, sobre mecánica básica y normas de tránsito. Para Intrépidas, es importante que haya cada vez más ciclistas sin miedo y que sean conscientes de que ellas tienen el poder de transformar la cultura vial hacia una más segura para todas y todos.

El proyecto inició con bicicletas que pidieron prestadas y comenzaron a reunirse cada sábado para instruir a las interesadas. “En un principio lo hicimos de la misma forma en que nosotros aprendimos, luego buscamos técnicas en internet y finalmente nos certificamos para que todo fuera más profesional”, explica Rubí.

Las primeras clases fueron exclusivamente para mujeres adultas, luego comenzaron a recibir niñas y finalmente abrieron su espacio para toda persona que quiera convertirse en ciclista.

“Enseñamos técnica para andar, sobre derechos y obligaciones del ciclista y cultura vial. Nuestra aspiración es que cambie la cultura vial y disminuyan los accidentes de tránsito, que la gente conozca sobre la movilidad, que es un derecho humano”, señala Rubí.

Con el paso del tiempo, el colectivo ha crecido. Actualmente, la bici escuela cuenta con once instructoras, y además de dar clases, organizan eventos de ciclismo urbano, cicloturismo en distintos municipios de Morelos y rodadas familiares para que las personas que tienen hijos pequeños también puedan participar.

También organizan una actividad llamada “Reto 100”, en la que recorren 100 kilómetros en bicicleta, solas o en grupo, “con el objetivo de que se den cuenta que pueden lograrlo, que no deben tener miedo incluso si apenas comienzan. Es algo que las va impulsando a ponerse retos más grandes, no solo en la bici, sino en sus vidas”.

Desde 2014, además forman parte del colectivo “Morelos en Bici”, al que se suman otros grupos impulsores de este medio de transporte, instituciones del gobierno, académicas y organizaciones civiles, con el fin de generar acciones en favor de la movilidad sustentable y la propuesta de cambios para el mejoramiento de la cultura vial en el estado.

De acuerdo con Esquivel, cada persona debe decidir si le gusta la la bicicleta o no, pero no deben limitarse porque les digan que no pueden.

“Seguro va a tardar mucho tiempo en cambiar la cultura vial, pero tenemos que empezar a cambiarla hoy”, sentencia Rubí.

“Nosotras decidimos pasar de la queja a la acción: si no nos gusta que no hayan mujeres ciclistas, hay que enseñarles y no solo molestarnos porque no las dejaron aprender. Lo mismo en la cultura vial, si a mi me duele que haya muertes por hechos viales, yo puedo hacer un cambio”, concluye.

Si quieres conocer más sobre las actividades que realiza el colectivo Intrépidas, visita su página web.