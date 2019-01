Quién es Juan Guaidó, el opositor que Trump y la OEA reconocen como presidente interino de Venezuela

Juan Guaidó, líder del Parlamento de Venezuela, se autoproclamó presidente interino del país este miércoles, antes miles de seguidores en una multitudinaria protesta, afirmando que va a asumir las competencias del ejecutivo para “lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció “oficialmente” a Guaidó como presidente interino de ese país, y alentó a otros gobiernos a hacer lo mismo.

“Hoy, estoy reconociendo oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. En su papel de única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la Constitución del país para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y, por lo tanto, la oficina de la presidencia quedó vacante”, dijo Trump en un comunicado.

“El pueblo de Venezuela se ha pronunciado valientemente contra Maduro y su régimen y ha exigido libertad y Estado de derecho”, añadió el mandatario.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019