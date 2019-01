México reduce importación de gasolina de EU; cierre de ductos frena ingreso de combustible

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo las importaciones de gasolina de Estados Unidos debido a la falta de infraestructura para almacenarla, como consecuencia de la estrategia contra el robo de combustible que ha afectado la distribución, reportó el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Desde el inicio del gobierno del tabasqueño se importa un promedio de 350 mil barriles diarios, esto es un 28% menos respecto a diciembre de 2017 y enero de 2018, señala el diario según datos de la firma de investigación ClipperData.

La reducción de las importaciones se debe al cierre de ductos como parte de la estrategia para combatir el robo de gasolina. Esto ha provocado que al menos 15 buques cisterna estén esperando en el Golfo de México poder descargar el combustible, de acuerdo a especialistas y funcionarios consultados por el diario.

El cierre de los ductos provocó que los tanques de almacenamiento se encuentren a su máxima capacidad, al no haber un flujo de salida constante para abastecer al país. Por ello los barcos no pueden descargar el combustible, pues México no tiene infraestructura para el almacenamiento.

“Si tuvieran suficientes mangueras de envío para descargar los barcos, y si tuvieran un lugar para almacenar el producto, podrían manejar este problema”, dijo al WSJ Gonzalo Monroy, analista de energía independiente en la Ciudad de México.

Esto, dice el diario, dejó al descubierto la ineficiencia de las refinerías, las cuales, según cifras de Pemex, trabajan a un 46.1% de su capacidad.

El 27 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció la estrategia federal contra el robo de combustible. Lo que incluyó el cierre de ductos y cambios en estrategia de repartición de combustible para hacerlo a través de pipas.

A pesar de que el presidente sostiene, a la fecha, que no existe un problema de desabasto, la medida ha afectado a por lo menos 10 estados: Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Michoacán y Ciudad de México.

Monserrat Ramiro, integrante de la Comisión Reguladora de la Energía de México, señaló que esta falta de infraestructura es el resultado de “años de subinversión en infraestructura logística como tanques de almacenamiento, tuberías y terminales”.

Pues en los últimos años los recursos se han invertido en la exploración y otras actividades y no a fortalecer logística, añadió Ramiro.

De acuerdo con un vocero de la petrolera mexicana consultado por el WSJ, generalmente las importaciones son menores en enero, respecto a diciembre, pues este mes tiene mucho más demanda.

La Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos señala que en los últimos cuatro años, las importaciones mexicanas se han reducido 8% en promedio, entre diciembre y enero.

Datos de ClipperData citado por el diario señalan que en los primeros 10 días de enero las importaciones disminuyeron 33%, respecto a diciembre de 2018, mientras que comparado con el promedio diario de enero de 2018, cayeron 45%.

Baja en importaciones también afecta a EU

The Wall Street Journal señala que esta baja en las importaciones también afecta a las refinerías estadounidenses, pues en 2018, México compró casi el 60% de las exportaciones de gasolina, según datos de la Administración de Información de Energía de EU.

El diario señaló que el gobierno de López Obrador también detuvo las importaciones de crudo ligero.

Según ClipperData, entre octubre y noviembre México compró cuatro envíos, pero desde entonces no se han hecho nuevas compras, dijo una fuente al diario.