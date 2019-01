Morena considera modificar dictamen y regresar a la lista los 12 delitos con prisión preventiva

El diputado Mario Delgado confirmó que la reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa se discutirá en la primera sesión del periodo ordinario que inicia en febrero, y previó que el dictamen original sea modificado para incluir más delitos.

En entrevista, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados recordó que la Comisión de Puntos Constitucionales dictaminó únicamente tres delitos originalmente propuestos por el presidente de la República, que son: corrupción, delitos electorales y robo de combustible.

No obstante, Delgado Carrillo indicó que llegó una comunicación por parte de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para pedir que se apruebe la minuta que ellos enviaron en sus términos, es decir, incluir los 12 delitos.

En este sentido, adelantó que la Comisión de Puntos Constitucionales tomará en cuenta esa petición que está haciendo la Cámara de Senadores.

El coordinador de Morena dijo que por tratarse de una reforma constitucional, va a construir los consensos con los grupos parlamentarios para el dictamen final, “pero es muy probable que el dictamen original de tres delitos sea modificado para incluir más”, adelantó.

“Según la ley, los asuntos que se queden pendientes en un periodo extraordinario tienen que resolverse en la primera sesión del periodo ordinario, por lo tanto, cuando terminamos el periodo extraordinario sin abordar el artículo 19, quedamos con los coordinadores de los grupos parlamentarios que íbamos a respetar la ley, y por lo tanto tiene que dictaminarse y en su caso aprobarse en la primera sesión”, explicó.

El legislador comentó que en el caso de la Cámara de Diputados, “estaba pasando al revés, aquí mientras menos delitos, generábamos más consenso (para alcanzar la votación de las dos terceras partes), pero ahora con esta comunicación que ya hay entre las fracciones parlamentarias de los distintos partidos, de diputados y senadores, vamos a ver qué criterio tienen ahora los grupos”.

Por otra parte, en cuanto al hallazgo de una bodega con combustible robado en Tlahuelilpan, dijo que debería hacerse una investigación para ver quién es el responsable, y expresó: “muy lamentable la tragedia. Yo creo que ha enlutado al país entero y para mí es un ejemplo de cómo la corrupción mata y siempre tiene víctimas inocentes”.

Afirmó que el llamado “huachicol” es un negocio que no se puede explicar si no es al amparo de la corrupción, “y esto que vemos, fugas donde de repente algunas comunidades se abocan a recoger el combustible, ése no es el ‘huachicoleo’ importante que ocurre en el país, hay un ‘huachicoleo’ a gran escala que roba el combustible, que lo distribuye y que lo vende de manera ilegal con la complicidad de autoridades”.

Advirtió que es ese el que quieren que se convierta en delito grave para que tenga prisión preventiva oficiosa y que ayude a desmantelar bandas muy bien articuladas, las complicidades que existen y que permitieron el deterioro de Pemex, “este robo a la nación, y que tiene consecuencias fatales como las que vimos el viernes pasado”.