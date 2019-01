Plan contra el huachicoleo ha dejado ahorros por 4 mil mdp, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el combate al robo de combustible ha permitido ahorros por cuatro mil millones de pesos.

Estimó que la estrategia contra el huachicol permitirá recuperar al año 40 mil millones de pesos.

“Se acabó eso (robo de combustible), a cerrar los ductos y a enfrentar el problema, si no, me iba yo a convertir en cómplice, ¿qué ha pasado?, no se ha resuelto y tenemos problemas de abasto, pero ya no se roban mil 200 pipas”.

“Ahora se están robando 200, es decir, nos estamos ahorrando mil pipas, ¿saben cuánto es en dinero lo que nos hemos ahorrado hasta ahora? cuatro mil millones de pesos”, dijo de visita en Sinaloa.

Al presentar en esta localidad el Plan de Desarrollo para el Sur de Sinaloa, López Obrador refrendó que si se reduce el robo de gasolina se podrán obtener recursos suficientes, y previó que en seis meses se hayan echado a andar todos los programas de su administración.

En ese sentido, el mandatario federal se comprometió a concluir las presas Picacho y Santa María, para lo cual se han autorizado 250 millones de pesos, pero en caso de que falten más recursos ofreció conseguirlos, porque “no es un asunto de falta de recursos”, ya que hay presupuesto suficiente, afirmó.

El tabasqueño dijo que de bajarle al robo de combustible y de continuar con el plan contra el huachicoleo se podría contar con los recursos necesarios para construir 10 presas.

El cierre de ductos y el cambio en la forma en que se distribuye ahora la gasolina son parte de la estrategia que anunció el presidente Andrés López Obrador el 27 de diciembre de 2018.

El plan prevé además que 4 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina resguarden 58 instalaciones estratégicas de Pemex, entre ellas seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y el control de ducto

Durante el mensaje de bienvenida, el gobernador priista Quirino Ordaz calificó al presidente López Obrador como “el mejor aliado de de los sinaloenses” y dijo que con él les irá “a toda madre”