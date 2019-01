Guaidó y el rechazo internacional a Maduro: 8 puntos para entender la crisis en Venezuela

Una crisis política estalló nuevamente en Venezuela este miércoles luego de que el presidente de la Asamblea Nacional y opositor de Nicolás Maduro, Juan Guaidó, se proclamó como presidente interino con el respaldo del gobierno de Estados Unidos y una decena de países.

A ocho meses de unas cuestionadas elecciones en las que Maduro resultó ganador para un segundo periodo, y que desataron una serie de protestas, Guaidó afirmó que el país vive una dictadura, por lo que instauraba un gobierno de transición para organizar nuevos comicios.

Estos son los puntos clave de lo que ha sucedido este miércoles y el contexto para entender la nueva crisis política:

La problemática por la que atraviesa Venezuela se originó el año pasado, cuando la Asamblea Constituyente –con poder absoluto, totalmente oficialista y que sustituyó al parlamento– decidió adelantar las elecciones presidenciales mientras la oposición se encontraba fragmentada.



Aunque la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió boicotearlas y las acusó de fraudulentas, Maduro fue reelegido con 68% de votos en los comicios del 20 de mayo, que tuvieron la mayor abstención en unas presidenciales en la historia democrática venezolana (52%). Maduro asumió un segundo mandato el 10 de enero.

Te puede interesar: Venezuela huye del hambre y busca refugio en México



La situación económica y política de Venezuela ha obligado a 2.3 millones de personas a abandonar el país desde 2015, según la ONU, ha provocado escasez de alimentos y medicinas y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación en 2019 alcanzará 10,000,000 %.

Juan Guaidó se proclamó este miércoles “presidente encargado de Venezuela” ante miles de personas que se manifestaban contra Maduro en Caracas. Dijo que su intención es buscar una salida del poder del mandatario y “lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres”.

El joven de 35 años, presidente de la Asamblea Nacional que fue desconocida por Maduro, llamó a continuar en las calles de Venezuela “hasta lograr la democracia” y dijo que “no vamos a permitir que se desinfle este gran movimiento de esperanza y fuerza nacional.

Lee: Quién es Juan Guaidó, el opositor que Trump y la OEA reconocen como presidente interino de Venezuela

Guaidó forma parte del Partido Voluntad Popular, cuyo líder principal es Leopoldo López, quien fue detenido en febrero de 2014 y condenado a casi 14 años de prisión por supuestamente incitar a la violencia.

Tras el mensaje de Guaidó, Estados Unidos se convirtió en el primer país que reconoció su mandato y advirtió que “todas las opciones” están sobre la mesa si Maduro recurre a la fuerza.

“En su papel de única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la Constitución del país para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y, por lo tanto, la oficina de la presidencia quedó vacante”, dijo el presidente Donald Trump.



De acuerdo con la AFP, un alto funcionario del gobierno de Trump dijo luego que “todas las opciones” serán consideradas en caso de uso de la fuerza por parte del gobierno de Maduro.

“Si Maduro y sus secuaces eligen responder con la violencia, si deciden hacer daño a cualquiera de los miembros de la Asamblea Nacional, todas las opciones están sobre la mesa para Estados Unidos con respecto a las medidas que se puedan tomar”, señaló bajo condición de anonimato según la agencia.

Al anuncio de Estados Unidos le siguieron la mayoría de países del Grupo de Lima, instancia que previamente había anunciado que no reconocería un nuevo mandato de Maduro, quienes reconocieron este miércoles a Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela.

“Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú (…) reconocen y expresan su pleno respaldo al Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó”, dijo la cancillería peruana en un comunicado.

Te puede interesar: Los países del Grupo de Lima, excepto México, amenazan con medidas económicas a Maduro

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, felicitó a Guaidó y dijo que “tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia”. La OEA, conformada por 35 miembros, ya había anunciado que desconocía al gobierno venezolano.

El gobierno de México, quien se opuso a firmar la resolución del Grupo de Lima y el proyecto de la OEA al respecto de Venezuela, anunció que mantendría su postura diplomática de no intervención.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que el país no participará “en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas” en apego a los principios constitucionales.

La cancillería llamó también, junto con el Gobierno de Uruguay, “a todas las partes involucradas, tanto al interior del país como al exterior, para reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia que pudiera agravar la situación”.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó en Twitter que Estados Unidos pretende “nuevamente herir de muerte la democracia y autodeterminación de los pueblos de Sudamérica. Nunca más vamos a ser patio trasero de EU”.

Lee: ¿Qué países reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela?



Bruno Rodríguez, el canciller de Cuba, expresó “firme apoyo y solidaridad” con Maduro “ante intento golpista”. A través de Twitter, dijo que “la voluntad soberana del pueblo de Venezuela prevalecerá frente a la intervención imperialista. La historia juzgará a quienes alientan y reconocen la usurpación golpista”.

The Associated Press reportó que, según la agencia RIA-Novosti, legisladores rusos criticaron la resolución de Estados Unidos y se postularon en contra de sumarse a esta iniciativa.

La oposición venezolana convocó a marchar este miércoles para exigir que Nicolás Maduro cese la “usurpación” de la presidencia, mientras que los defensores del régimen también llamaron a salir a las calles para defender al mandatario.

“Tenemos una cita histórica con nuestro país, con el futuro de nuestros hijos. Militar venezolano, mañana tenemos una cita histórica con el pueblo”, dijo Guaidó al convocar a la marcha, que fue respaldada por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

Por su parte, cuando Maduro llamó a sus seguidores a marchar pidió la “máxima movilización popular para defender la patria”. “¡Mujeres a la calle!, ¡hombres a la calle!, ¡poder popular a la calle!, al combate, (…) a defender la paz”, dijo.

Así, decenas de miles de opositores y oficialistas marcharon este miércoles en varias ciudades de Venezuela con banderas y muchos vestidos de blanco.

Las marchas de este miércoles estuvieron precedidas por la sublevación de un grupo de 27 militares este lunes que fueron detenidos poco después de robar armas y atrincherarse en un destacamento de Caracas.

Aunque su levantamiento fue fugaz, desataron una serie de protestas y enfrentamientos que, en la noche del martes, dejaron cinco muertos, uno de ellos un joven de 16 años en el barrio de Catia y los otros cuatro en saqueos en el estado de Bolívar sureste del país, donde también fue quemada una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) dijo que entre el martes y miércoles, en el marco de las protestas, murieron tree personas, la mayoría por arma de fuego.

Lee: Maduro acusa que EU busca imponer un “gobierno títere de Venezuela”

El miércoles, reportó la AFP, agentes antimotines de la Guardia Nacional utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos para enfrentar a manifestantes opositores armados con piedras en una calle de Caracas.

En este contexto, la organización Human Rights Watch pidió a la Fiscal Bensouda de la Corte Penal Internacional “que le advierta al régimen de Maduro que cualquier represión a las protestas masivas que están ocurriendo en Venezuela será rigurosamente analizada en el contexto del examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad”.

La marchas, primer gran pulso en las calles desde las protestas que dejaron unos 125 muertos en 2017, coinciden con el 61 aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Tras el comunicado de Trump, Maduro anunció el rompimiento de relaciones con Estados Unidos. “¡Fuera! Se van de Venezuela. Aquí hay dignidad carajo!”, dijo ante sus seguidores el mandatario y les dio a los diplomáticos 72 horas para abandonar el país.

“Es una gravísima irresponsabilidad, una gravísima insensatez de la política extremista del gobierno de Donald Trump contra Venezuela (…), tratar de imponer un gobierno por vías extraconstitucionales, no lo podemos aceptar”, comentó Maduro.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo que como no reconoce a Maduro, los diplomáticos no acatarán las órdenes de abandonar el país.

“Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y llevará a cabo nuestras relaciones con Venezuela a través del gobierno del Presidente interino Guaidó, quien ha invitado a nuestra misión a permanecer en Venezuela”, dijo el secretario de Estado en un comunicado.

U.S. will conduct diplomatic relations with #Venezuela through the government of interim President Guaido. U.S. does not recognize the #Maduro regime. U.S. does not consider former president Maduro to have the legal authority to break diplomatic relations. https://t.co/DBS4GiGEWI pic.twitter.com/gQZJuS1xfn

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 24 de enero de 2019