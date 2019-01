Testigo asegura que el Chapo entregó 100 mdd en sobornos a Peña Nieto

Un testigo durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera dijo este martes que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto supuestamente recibió 100 millones de dólares como soborno de narcotraficantes, aunque no fueron presentadas pruebas o documentos.

De acuerdo con The New York Times, el testimonio fue de Alex Cifuentes Villa, traficante colombiano que trabajó de cerca con el Chapo. Hasta las 17:00 horas, Peña Nieto no había hecho algún comentario al respecto, en sus redes sociales, aunque en noviembre su vocero negó señalamientos en el mismo sentido.

Durante el interrogatorio de la defensa, uno de los abogados del Chapo, Jeffrey Lichtman, preguntó a Cifuentes: “¿Guzmán le pagó un soborno de 100 millones de dólares a Peña Nieto?”, a lo que el testigo respondió “sí”.

Según reportes del semanario Ríodoce, Cifuentes detalló que los 100 millones de dólares fueron entregados al expresidente en octubre de 2012 por medio de una mujer identificada como “Comadre María”.

Aunque en octubre de 2012 Enrique Peña aun no tomaba protesta como presidente, era ya mandatario electo desde julio del mismo año.

Ríodoce detalló que, de acuerdo con el testigo, la cantidad que recibió Peña Nieto había sido solicitada a Guzmán Loera y el Mayo Zambada, para que lo pagaran entre ambos.

En noviembre pasado, durante el juicio del narcotraficante, Jeffrey Lichtman aseguró que el cártel de Sinaloa pagó millonarios sobornos a Enrique Peña Nieto y a su antecesor Felipe Calderón.

A través de Twitter, el ahora expresidente, Felipe Calderón, dijo que es falso lo dicho por el abogado de Joaquín Guzmán.

“Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín el “Chapo” Guzmán. Ni él, ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona”, publicó Calderón.

El vocero del gobierno de Peña, Eduardo Sánchez, también publicó un mensaje negando la acusación.

“El gobierno de @EPN persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias”, indicó.

Joaquín Guzmán es acusado de liderar el cártel de Sinaloa y convertirlo en la mayor organización criminal del planeta, con el envío de más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante 25 años.

Con información de The New York Times y Ríodoce.