Viuda de Javier Valdez exige saber quién ordenó matarlo y no descartar ninguna línea de investigación

Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, asesinado en Culiacán, Sinaloa, en mayo de 2017, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se descarte ninguna línea de investigación sobre el homicidio.

Esta semana, Dámaso López Núñez, conocido como el “Licenciado”, aseguró que los hijos del “Chapo” mataron al periodista mexicano por publicar una entrevista.

Lee: Los hijos del Chapo mataron a Javier Valdez, dice el Licenciado; compañeros del periodista rechazan esta versión

Valdez “desobedeció las órdenes amenazantes de los hijos de mi compadre y por eso lo mataron”, dijo el hombre conocido como el Licenciado durante el juicio del Chapo en Nueva York.

Al respecto, la viuda del periodista dijo durante la conferencia de López Obrador: “A mí no me importa de qué organización criminal vino la orden. Está muy claro que lo asesinaron por su trabajo, porque no les gustó lo que se publicó”.

Pidió a la Fiscalía General de la República que profundice más en las investigaciones y se determine quién dio la orden de asesinar a Javier.

“Aquí lo importante es dar con los personajes que dieron la orden, que se haga justicia ¿Quién dio la orden?, ¿quién está mintiendo?, y quién tiene la razón? Exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos castigo para los autores materiales, pero sobre todo los intelectuales”, pidió.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que atendería personalmente a la familia del periodista y se comprometió a agotar todas las líneas de investigación abiertas para lograr el esclarecimiento no solo del asesinato de Valdez, sino de todos los crímenes cometidos en contra de periodistas mexicanos.

Valdez, especialista en narcotráfico, cofundador del semanario de Ríodoce de Sinaloa (noroeste), fue asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo de 2017.

Días después de ese crimen, en una columna, otro de los periodistas y fundadores de Ríodoce relató cómo fue la intimidación contra Valdez, por haber entrevistado a Dámaso López, cuando tenía una confrontación para controlar el cártel de Sinaloa y una “guerra mediática” con los hijos del Chapo.

Defensores de los derechos humanos confirmaron que Valdez les reportó actos de intimidación, como la compra de 4,500 ejemplares del semanario Ríodoce, tras la publicación de una entrevista con dichos de Dámaso López.