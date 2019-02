Abuelas cuidarían mejor a los niños, dice Urzúa sobre dar dinero directo a familias y no a estancias infantiles

Mientras partidos de oposición reclaman por el recorte al presupuesto para estancias infantiles, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo este miércoles que los recursos superiores a dos mil millones de pesos asignados para este programa son más que suficientes, aunque se plantea cambiar el método de distribución de ese dinero.

De acuerdo con Notimex, Urzúa dijo a medios que una propuesta que presentará la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, es el ya no entregar directamente recursos a estancias infantiles, sino darle el dinero para ese fin directamente a los padres, o incluso dárselos a “las abuelas” de las familias, que seguramente cuidarán mejor a los niños.

“Con eso se puede ayudar a la abuela que va a cuidar, quizá mejor a los niños que las propias estancias infantiles. ¿Me explico? Dar flexibilidad a los padres de familia y no atarse con estancias infantiles en particular”, expresó el funcionario federal, de acuerdo con Reforma.

Si bien el secretario de Hacienda habló sobre el cambio en el método de distribución, horas antes en su cuenta de Twitter el expresidente Calderón defendió que el programa de Estancias Infantiles, implementado por gobiernos panistas y “reconocido a nivel mundial como uno de los programas que mejor apoyan a madres trabajadoras”, opera sin intermediarios, mediante un apoyo directo a las madres.

No se trata de cancelar los recursos, porque éstos ya están etiquetados para el cuidado de menores, dijo Urzúa. Hasta el año pasado, había aproximadamente 350 mil niños inscritos en las estancias infantiles y poco menos de 10 mil estancias.

La diputada federal Martha Tagle expresó su rechazo ante las declaraciones del secretario de Hacienda.

“No se trata de que las abuelas se queden a cargo de las niñas y niños para que los papás puedan trabajar, ellas deben contar con garantías para vivir su vejez, las y los niños deben tener espacios para ser atendidos y ser estimulados para desarrollar habilidades”, dijo Tagle.

“Carlos Urzúa necesita estudiar, entender y conocer el impacto de la economía de cuidados y la responsabilidad del Estado para diseñar políticas, planes, programas y leyes para una distribución más equitativa entre los diferentes actores sociales”, agregó.

Sobre este tema el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó el martes que buscarían seguir apoyando a las madres y a sus hijos, pero con un mecanismo de atención directa, sin intermediarios.

“Hay quienes protestan por un programa de estancias infantiles que estamos revisando, porque ese programa, manejado por lo que era la Sedesol, consistía en darles un apoyo a las familias para que sus hijos pudieran ir a estas estancias infantiles y se les cobraba una cantidad. Entonces, el gobierno el año pasado destinó más de tres mil millones de pesos con ese propósito”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

“Lo primero que me preocupó fue la situación de las estancias infantiles, porque no sabemos en qué condiciones están los niños y no queremos tener problemas,queremos evitar cualquier situación”, agregó.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, dijo que el recorte del presupuesto del programa para estancias infantiles fue porque se detectó que había corrupción, aunque harán una revisión para que se tenga una propuesta, que permita atender a todos los menores que lo requieran.

La Comisión Política del PAN, en un comunicado, señaló que el programa de estancias infantiles es una política pública que impulsaron los gobiernos panistas, “que ha ayudado a miles de familias mexicanas y actualmente tiene un impacto en la vida de 350 mil niños y niñas a nivel nacional”, así como en la de 4 mil menores con capacidades diferentes.

“Al reducir el presupuesto a las estancias infantiles se está atentando directamente contra los derechos de la niñez y de la familia, pero también en estas más de 9 mil estancias peligran directa o indirectamente unos 70,000 empleos suponiendo un promedio de 8 personas por guardería, entre los que están cocineras, pedagogas, especialistas, enfermeros, personas de limpieza y asistentes, entre otros”, refirió el PAN.

Con información de Notimex