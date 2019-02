Ahorrar recursos de 5 sencillas maneras

Planear un ahorro general de recursos no necesariamente debe significar el sacrificio de proyectos. Lo más importante que un experto debe hacer es examinar los procesos “ocultos” que están impactando en los presupuestos y determinar las acciones a seguir.

Los expertos aseguran que lo más fácil es comenzar por lo evidente, y que cuando se observa la actividad diaria de la organización se pueden descubrir acciones simples que al corregirlas producen, casi de manera inmediata, beneficios y ahorros.

Cabe mencionar que, cuando se habla de ahorro, el término no se refiere solamente a recursos económicos, sino también a la preservación medioambiental, lo cual te acarreará beneficios más loables y satisfactorios. También es necesario saber que, tomar una decisión financiera requiere de una evaluación previa, a detalle, de las fugas de dinero, rentabilidad y eficiencia en tu empresa.

Dicho lo anterior, repasemos las siguientes cinco maneras más efectivas de ahorrar recursos.

AHORRA EN RECURSOS BÁSICOS

Examina tu entorno. ¿Notas cómo hay más luces encendidas de las que son necesarias? ¿Miras cómo la luz natural está siendo mal aprovechada? ¿Adviertes que esa computadora lleva encendida un muy buen rato sin que nadie la utilice? Las facturas de luz y agua son un gasto fijo en tu empresa que podría reducirse significativamente si tomas algunas medidas. Sin embargo, para lograr esta reducción de costos en electricidad necesitas la ayuda de tus colaboradores, ellos deben comprometerse a reducir su gasto de energía.

UTILIZA MENOS PAPEL

Echa un vistazo a la impresora. ¿Notas ese montón de hojas mal acomodadas a un lado? Son documentos que alguien envió a imprimir, pero que no recogió, seguramente porque la impresión no era del todo necesaria. Como te imaginarás, reducir el gasto de papel es crucial en toda oficina, no solo para gastar menos dinero, sino para ser una empresa responsable con el medioambiente. Hay distintas formas de ahorrar papel, pero una de las más efectivas es digitalizar tus documentos. Si tienes tu información respaldada en la nube, ya no tendrás que imprimir para almacenarla.

MODERNIZA LA TECNOLOGÍA

¿Modernizar la tecnología te suena a gastar dinero? ¿Sabes cuál es la diferencia entre gastar e invertir? Lo importante es asumir que invertir dinero en nuevas herramientas te brindará un inimaginable ahorro a largo plazo, ya que mejorarás los procesos y harás que tu empresa sea más eficiente. Entonces, ¿qué áreas se deben modernizar? Puede tratarse de un espacio de almacenamiento en la nube, un programa para gestionar tareas o una aplicación para administrar tus impresoras. Todas estas herramientas tecnológicas tendrán un impacto en tu rentabilidad y mejora de procesos, así que, cuando menos lo imagines, notarás los grandes ahorros.

PROCURA NUEVOS ACUERDOS

¿Tu proveedor es el mismo desde hace varios años? ¿Crees que esté dispuesto, entonces, a mejorarte sus precios? ¿Te has tomado el tiempo de examinar los precios de otros proveedores? Cada año te toca renovar acuerdos con los proveedores, lo cual representa una oportunidad para negociar y obtener mejores acuerdos comerciales. También es necesario que no dejes de cotizar y analizar otras opciones que puedan significar ahorros para tu negocio.

CAMBIA TUS EQUIPOS

¿Pierdes valioso tiempo batallando con una impresora que no quiere trabajar? ¿Tu computadora constantemente pierde los documentos porque ya no da para más? ¿Tu equipo de escaneo trabaja tan deficientemente que es imposible leer lo que se escanea? Todo equipo físico tiene una vida útil. Renovarlos a tiempo puede ahorrarte accidentes e ineficiencia. Así que no temas en gastar en nuevas impresoras, computadoras o maquinaria, ya que tus colaboradores serán más eficientes y no corres el riesgo de desperdiciar tiempo en reparaciones que no funcionan, o perder archivos por un equipo defectuoso.

Por último, recuerda siempre que las acciones que tomes deben estar respaldadas por datos y enfocadas en cumplir objetivos a mediano y largo plazo. La empresa japonesa Kyocera provee a las empresas, de cualquier tamaño, de un equipo de expertos que facilitan la planeación de un recorte general de gastos muy puntual.