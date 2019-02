AMLO ofrece disculpas a Calderón; el expresidente las acepta y cuestiona dónde puede trabajar un exmandatario

El titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador dijo que no debatirá con el expresidente Felipe Calderón sobre si incurrió o no en conflicto de interés al formar parte del consejo de la empresa Avangrid.

Justificó que no solo se refirió a Calderón (2006-2012), pues también el expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000) fue parte de las ferroviarias Kansas City Southern y del consejo de administración de Union Pacific.

Sin embargo ofreció disculpas a Calderón.

“Entonces, para que no vuelva a pasar y que no se moleste (Calderón), que no se disguste, que le ofrezco disculpas, pero que se les pasó la mano. Eso no se puede hacer”, señaló López Obrador.

El presidente Felipe Calderón dijo a través de su cuenta de Twitter que aceptaba la disculpa de López Obrador pero destacó que siempre ha actuado con rectitud legal y ética, y reiteró su disposición para dialogar sobre ese y otros temas.

Agradezco la disculpa del Presidente @lopezobrador_. Reitero que he actuado con rectitud no sólo legal, sino ética en éste y en otros casos que tienen que ver con mi trabajo y mi previa responsabilidad. Refrendo mi disposición a dialogar sobre éste y otros temas importantes. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) February 5, 2019

Agregó que hay más control del gobierno mexicano sobre las empresas nacionales que sobre las extranjeras. “Y si lo correcto fuese no trabajar para ninguna, ¿de qué viviría un presidente honesto?”, cuestionó.

Lee: AMLO señala vínculo de expresidente de México con empresa que vende energía a CFE; Calderón niega conflicto de interés

“No se vio bien, no es ético. Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa este martes.

En 1995, Zedillo envió al Congreso una reforma al artículo 28 constitucional para extinguir Ferrocarriles Nacionales de México y privatizar las redes ferroviarias.

Durante el gobierno del priista también se rescató la banca absorbiendo los pasivos por un total de 552,000 millones de pesos.

“Se rescata a los bancos con el Fobaproa y también trabaja en uno de los bancos rescatados”, dijo López Obrador, sobre la participación de Zedillo en Citigroup y Citibank.

Reiteró que no está bien que un expresidente al dejar el cargo trabaje en grandes empresas, pues establece relaciones y tiene información privilegiada sobre el país.

“Y no es un asunto legal. Además, debe de ser un asunto legal, un presidente tiene toda la información estratégica del país, por su cargo establece relaciones. Entonces, si no es ilegal es inmoral”, señaló el mandatario.

Este lunes, el presidente Calderón rechazó que su relación con empresas globales “haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés, y mucho menos en actos corrupción. Quien afirma está obligado a probar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento”, publicó Calderón en su cuenta de Twitter.

Categóricamente rechazo que en mi relación con empresas globales, haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés, y mucho menos en actos corrupción. Quien afirma está obligado a probar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) February 4, 2019

“La ley prohíbe aceptar cargos durante 1 año posterior al término del ejercicio del servidor público. Independientemente de que Avangrid no tiene actividades en México, mi pertenencia a su consejo tuvo lugar entre 2016 y 2018, 4 años después de haber concluido el cargo”, agregó.