Angélica Rivera anuncia que se divorcia de Peña Nieto

Angélica Rivera anunció este viernes en sus redes sociales que se divorciará del expresidente Enrique Peña Nieto tras ocho años de matrimonio.

La ex primera dama dijo que a Peña “siempre le entregue con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional”.

Rivera y Peña Nieto se casaron en la Catedral de Toluca el 27 de noviembre de 2010, desde entonces Rivera dejó su trabajo como actriz y fue nombrada presidenta honoraria del DIF, además de acompañar al entonces presidente a diversos eventos.

La actriz fue parte de la polémica por la compra de la llamada Casa Blanca, una propiedad ubicada en las Lomas de Chapultepec, una de las zonas exclusivas de la capital, y cuyo costo fue de 7 millones de dólares. La casa fue adquirida por una empresa que es parte de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, quien recibió contratos de obra pública con el gobierno federal durante la administración de Peña.

En 2014, luego de que la investigación periodística La Casa Blanca revelara la compra, Angélica Rivera explicó cómo había adquirido la propiedad ubicada en Sierra Gorda 150.

En un mensaje de video difundido a través de su página de internet, Rivera aseguró que, tras 25 años trabajando como actriz de telenovelas en Televisa, cuenta con la capacidad económica y los recursos suficientes para comprar la casa.

“Hoy estoy aquí para defender mi integridad, la de mis hijos y la de mi esposo, junto a esta explicación que les he dado en este momento yo estoy haciendo pública documentación privada sin tener ninguna obligación, (…) yo no soy servidora pública, pero yo no puedo permitir que este tema ponga en duda mi honorabilidad y sobre todo que se pretenda dañar a mi familia”, dijo.

Entonces dijo que pondría a la venta la casa para evitar que “siga siendo un pretexto para ofender y difamar a mi familia”.

Antes de terminar su sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó que el tema de la Casa Blanca marcó su administración pues impactó negativamente en la credibilidad de la institución presidencial, y aunque dijo, no tenía que dar explicaciones, las hubo.

Sin embargo, también lamentó que en ese momento se decidiera que fuera Angélica Rivera la que explicara el tema.

“Lamenté haber involucrado a mi esposa en la explicación del tema. Si me dijeras, ¿la hubiese vuelto a involucrar? No. Porque ella no correspondía. Ella no es funcionaria, no es servidora pública, ella tiene su propia trayectoria y la involucré. Porque era ella de forma, como matrimonio, que estábamos haciéndonos de una nueva casa. Me arrepentí de haber involucrado a mi esposa porque creo que a ella también le dejó un mal sabor y un tema que ha sido difícil superar en todo este tiempo“, dijo Peña Nieto en entrevista con Denise Maerker.

Las últimas apariciones

Como pareja presidencial, Rivera y Peña tuvieron dos últimas apariciones durante septiembre.

La primera en el Sexto Informe de Gobierno del mandatario, quien agradeció a Rivera “la compañía, la fortaleza y el apoyo permanente que incondicionalmente me ha dado”.

La última aparición fue durante los festejos de Independencia, en septiembre de 2018: en la noche del grito, donde se les vio junto a sus hijos y un día después durante el desfile militar.

De acuerdo con la revista ¡Hola! la relación acabó en los mejores términos, por lo que ambos decidieron acudir juntos funeral del exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo González el pasado 11 de enero.