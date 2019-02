Dos caravanas con más de 5 mil migrantes avanzan por México rumbo a EU; CDMX vuelve a preparar albergue

Dos caravanas migrantes, conformadas por cerca de 5,500 personas, recorren actualmente territorio mexicano, una en Chiapas y otra entre Coahuila y Nuevo León, con rumbo a Estados Unidos.

Ambos contingentes marchan mientras el presidente Donald Trump prepara el discurso sobre el estado de la Unión que pronunciará este 5 de febrero ante el Congreso, donde se prevé que insista en su infructuosa batalla para financiar la construcción de un muro en los más de 3 mil km de frontera común con México.

“Una gran cantidad de personas están subiendo desde México con la esperanza de inundar nuestra frontera sur. Hemos enviado refuerzos militares. Construiremos un muro humano si es necesario. Si tuviéramos un verdadero muro, ¡esto no sucedería!”, escribió Trump este mismo día en su cuenta de Twitter.

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de febrero de 2019