Donativos opacos y transferencias de dinero sin aclarar: las lagunas de transparencia en Pemex y CFE, según México Evalúa

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizan donativos opacos de dinero, y hacen transferencias monetarias a diferentes entes públicos de gobierno sin transparentar información que aclare cuál es el objetivo de dichas transferencias, ni el sustento jurídico que las avale.

Además, las dos empresas productivas del estado tampoco difunden información, o muy escasa y de difícil acceso para el ciudadano común, sobre aspectos que afectan a los recursos públicos del país, como el robo de combustible, el robo de electricidad. Y no transparentan cuáles son sus programas anti-corrupción, ni sus políticas de manejo de conflictos de interés.

Estas son algunas de las principales ‘lagunas’ de Pemex y la CFE, en materia de transparencia, que la organización México Evalúa presenta hoy en su Índice de Transparencia Corporativa para Empresas Productivas del Estado; un estudio que, entre sus conclusiones, destaca que ni Pemex, ni la CFE, utilizan la transparencia como una herramienta para generar certidumbre a los socios e inversionistas, ni para disuadir las prácticas de corrupción.

María Fernanda Ballesteros, coordinadora de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa, explicó en entrevista que una de las “faltas graves” en materia de transparencia corporativa, tiene que ver con transferencias monetarias que hacen Pemex y la CFE a diferentes autoridades de gobierno, sin aportar información clara y precisa del destino y el objeto de los recursos.

“Se encontró que ni Pemex, ni la CFE, presentan la información de estas transferencias monetarias de forma completa”, señaló Ballesteros.

En el informe se expone que, entre 2013 y 2015, ambas empresas productivas del Estado realizaron transferencias “atípicas” de dinero, bajo el rubro de “Aprovechamiento de la Nación”, sin que se aclarara en los reportes anuales cuál es el objetivo de estas transferencias, ni el sustento jurídico con el que se llevaron a cabo.

“Este tipo de acciones excepcionales no permiten tener claridad, ni certeza respecto de la política de transferencias”, subrayó la investigadora de México Evalúa.

En cuanto a la difusión que hace Pemex de los donativos que hace a entidades estatales y a municipios en conceptos de ‘gasolina’ y ‘pavimento’, el estudio destaca que se encontró información “difícilmente verificable” y “poco confiable”.

Esto, debido a que México Evalúa detectó que las cifras que publica la petrolera en sus reportes anuales no coinciden con lo que se reporta en bases de datos abiertos.

“Tal vez haya una explicación sobre por qué no son los mismos datos -señaló la investigadora. Pero, a partir de la información que está disponible, lo que está clara es que las cifras no cuadran”.

Además, el informe expone que Pemex no reconoce los donativos como actividades no comerciales, y que no existe tampoco una justificación legal que respalde la razón de esos gastos, “lo que puede interpretarse también como información incompleta”.

Poca información sobre estudios de impacto ambiental

Otra falta grave en materia de transparencia señalada por el estudio, es que ni Pemex, ni la CFE, difunden información suficiente sobre estudios de impacto social y de medio ambiente en lugares y comunidades en donde se realizan proyectos.

“La información que se llega a difundir es a nivel global o total de la empresa, y no bajo un enfoque individualizado por proyecto o por conjunto de proyectos, como sí lo hacen diferentes empresas internacionales”, destaca el documento.

En cuanto a las políticas de control interno, México Evalúa detectó múltiples fallas en transparencia.

Por ejemplo, la CFE no difunde reportes, ni información sobre su política de responsabilidad empresarial, “a pesar de que la responsabilidad social y ambiental son parte de los objetivos de la empresa”.

No difunde información sobre su programa anti-corrupción, y no difunde ninguna política de manejo de conflictos de interés, solo define, en términos generales, un código de ética en el que exhorta a sus trabajadores a que prevengan caer en dicha situación.

En relación a los procesos de toma de decisiones, el estudio señala que, si bien se obliga por ley difundir las actas de sesiones de los Consejos de Administración en Pemex y la CFE, esto no siempre ocurre.

Por ejemplo, se detectó que no se publican informes trimestrales de actividades, ni la autoevaluación de cada comité. Las minutas de las reuniones del Consejo y de sus Comités no se difunden de manera regular. Tampoco existe un buscador de sesiones que permita encontrar decisiones relevantes de forma fácil y accesible. Y no se presenta información sobre el seguimiento que da el Consejo a decisiones ya tomadas.

“Un cambio que no es de la noche a la mañana”

La investigadora María Fernanda Ballesteros expuso que, a partir de estas faltas detectadas en materia de transparencia, lo que se busca es presentar una serie de recomendaciones a Pemex y CFE para lograr un cambio de “cultura institucional”, aunque admitió que éste “no se dará de la noche a la mañana”.

“Las buenas prácticas de transparencia corporativa abonan y acercan a este cambio de cultura. Ese es el objetivo de este ejercicio de evaluación”, resaltó.

Una recomendación, en cuanto a las transferencias entre Pemex y la CFE con otras entidades gubernamentales, es que ambas empresas productivas tengan una sección en sus reportes anuales que presente, con claridad, cuál es el universo de estas transferencias ‘atípicas’, en el que se describa el objeto, el sustento legal, y el destino preciso de los recursos públicos.

“Cuando se lleven a cabo transferencias extraordinarias tiene que existir un nivel de transparencia mayor si cabe de las razones y usos de los recursos”, apunta el informe.

En materia de contratos, otra de las recomendaciones es que, tanto la CFE, como Pemex, difundan las posibles modificaciones de los contratos en las que se amplían los costos, para evitar prácticas de corrupción. Y también que difundan la información de contratistas sancionados.

Lee aquí el informe completo de México Evalúa